В Эстонии подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 38 человек. В Ида-Вирумаа добавилось 18, в Рапламаа - два, в Ляэне-Вирумаа и в Пярнумаа - по одному новому случаю. В одном случае место жительство больного в Регистре народонаселения не указано.

Из 38 новых случаев в Харьюмаа (35 в Таллинне) в двух случаях зараженные вирусом прибыли из Дании и Финляндии. В 18 случаях речь идет о тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других случаев заражения сейчас устанавливаются.

В четырех случаях, установленных с 17 по 18 сентября, заражение произошло при тесном контакте с инфицированными.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения находятся четыре активных очага, из которых с очагом футбольного клуба Nõmme Kalju связано 17, с очагом Gourmet Coffee – 26, с Таллиннским детсадом «Мянни» – десять человек. Вспышка в Ляэнемереской гимназии затронула 11 человек.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья находится 1948 человек, из которых заболели 200.

Из 18 новых случаев в Ида-Вирумаа 15 связаны с тесными контактами с другими больными, обстоятельства еще трех заражений устанавливаются. Идаское региональное отделение работает с семью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой «Эстония» (57 больных). Со вспышкой заболевания, завезенной из Великобритании, связано 16 человек, с очагом на шахте «Оямаа» – девять. На сегодняшний день со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве связаны шесть человек (четыре человека были перенесены в список так называемой вспышки в кругу знакомых). Со вспышкой на работе в Силламяэ связаны 20 человек. Вспышка в кругу знакомых охватила 28 человек, а вспышка в Таммикуской основной школе — 10 человек. Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся 570 человек, из которых заболели 116.

В настоящий момент в Лыунаском регионе три вспышки — день рождения в Выру (22 человека) и путешествие в Италию (девять больных), похороны (десять человек). Под наблюдением Лыунаского регионального отделения в связи с распространением коронавируса находятся 155 человек, из которых больны 49.

В случае, выявленном в Пярнумаа, вирус был привезен из Украины. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 45 человек, из них заразились семеро.

Госпитализированы 20 человек

По состоянию на утро 19 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 20 человек, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки из больниц были выписаны четыре человека.

На сегодня в больницах завершено 433 случая заболевания COVID-19 у 420 человек.

По состоянию на 19 сентября выздоровели 2374 человека. Из них истории болезни 1816 человек (76,5%) завершены, у 558 человек (23,5%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 28,97.

Всего в Эстонии сделано более 185 000 первичных тестов, из них 2875 , т.е. 1,54 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.