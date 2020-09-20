Вс, 20.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Полицией за последние сутки задержаны 33 нетрезвых водителя

Полицией за последние сутки задержаны 33 нетрезвых водителя

Sel nädalavahetusel oli Viljandimaal politseivormis inimesi tööl rohkem kui tavaliselt ning alkomeetrisse pandi puhuma keskmisest neli-viis korda rohkem autojuhte.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии были задержаны 33 нетрезвых водителя.

По предварительным данным, у двоих задержанных выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных — алкоголя, сообщила BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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