Галерея ⟩ Стартовал Тартуский веломарафон. Среди участников - президент Кальюлайд

В воскресенье утром более 3000 гонщиков пересекли старт 23-го Тартуского веломарафона, пишет Tartu Postimees.
Спортивный пример подала президент Керсти Кальюлайд, сев в седло, чтобы преодолеть 89 километров основной дистанции. Перед этим глава государства выступила с речью, в которой подчеркнула важность спорта и призвала всех участников марафона соблюдать дистанцию 2 метра.
Номер президента в гонке - 1016, с ним она стартовала в конце группы, но не совсем в числе последних. Всего в основной дистанции принимают участие более 1700 гонщиков. 1190 велосипедистов отправились преодолевать 40-километровую дистанцию и почти 300 человек - 21-километровую.
Честь Эстонии в марафоне будет защищать лучшая тройка прошлого сезона: Герт Йыэяэр, Пеэтер Пруус и Йостен Вайдем.
Каспар Ауста, тренер по велоспорту Академического спортивного клуба Тартуского университета, один из самых успешных маунтинбайкеров в Эстонии, незадолго до старта сказал, что надеется финишировать в топ-50.
Серьезную конкуренцию эстонцам сегодня составит двукратный победитель Тартуского веломарафона латвиец Андж Флаксис составляет .
Среди женщин на трассу вышли лучшие за последние годы: Янелле Уйбоканд (победительница 2019 года) и Греэте Стейнбург, побеждавшая ранее дважды.
Основная дистанция длиной 89 км стартовала в 10 часов утра на стадионе спортивного центра Техванди в Отепяэ. Первые финиши на основной дистанции ожидаются у Центра здоровительного спорта Тартумаа в Эльва примерно в 12.30.
Хотя коронавирус снова начал распространяться в Эстонии, существенных изменений в организации веломарафона не произошло. Однако на этот раз участникам нужно самим брать воду или спортивный напиток в пунктах обслуживания, протягивать их им не будут. Кроме того, организаторы попросили зрителей повсюду держаться на расстоянии 2 метров от посторонних.