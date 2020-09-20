Галерея ⟩ Стартовал Тартуский веломарафон. Среди участников - президент Кальюлайд

Спортивный пример подала президент Керсти Кальюлайд, сев в седло, чтобы преодолеть 89 километров основной дистанции. Перед этим глава государства выступила с речью, в которой подчеркнула важность спорта и призвала всех участников марафона соблюдать дистанцию ​​2 метра.

Номер президента в гонке - 1016, с ним она стартовала в конце группы, но не совсем в числе последних. Всего в основной дистанции принимают участие более 1700 гонщиков. 1190 велосипедистов отправились преодолевать 40-километровую дистанцию ​​и почти 300 человек - 21-километровую.

Честь Эстонии в марафоне будет защищать лучшая тройка прошлого сезона: Герт Йыэяэр, Пеэтер Пруус и Йостен Вайдем.

Каспар Ауста, тренер по велоспорту Академического спортивного клуба Тартуского университета, один из самых успешных маунтинбайкеров в Эстонии, незадолго до старта сказал, что надеется финишировать в топ-50.

Серьезную конкуренцию эстонцам сегодня составит двукратный победитель Тартуского веломарафона латвиец Андж Флаксис составляет .

Среди женщин на трассу вышли лучшие за последние годы: Янелле Уйбоканд (победительница 2019 года) и Греэте Стейнбург, побеждавшая ранее дважды.

Основная дистанция длиной 89 км стартовала в 10 часов утра на стадионе спортивного центра Техванди в Отепяэ. Первые финиши на основной дистанции ожидаются у Центра здоровительного спорта Тартумаа в Эльва примерно в 12.30.