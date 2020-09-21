Подробности убийства адвоката Ребенка: избивали руками, ногами и досками, украли дорогие наручные часы и ювелирные изделия

Трое преступников в масках в ночь с субботы на воскресенье ворвались в дом известного латвийского адвоката Павла Ребенка, взломав дверь, и избили своих жертв руками, ногами и найденными на месте досками. С места преступления они унесли дорогие наручные часы и ювелирные изделия, сообщил начальник управления уголовного розыска Госполиции Арманд Рукс.
По его словам, грабители застали потерпевших врасплох, вломившись в дверь со двора. На территории участка не было видеонаблюдения, и в доме на тот момент не была включена сигнализация.
Согласно показаниям оставшегося в живых потерпевшего, нападавших было трое, они были одеты в черное, с масками на голове. Грабители избили Ребенка и его бизнес-партнера Ингуса Баландина руками, ногами и найденными во дворе досками, которые полиция позже обнаружила примерно в 200 метрах от места преступления. Ребенок от полученных травм скончался.
По словам Рукса, грабители унесли с собой дорогую коллекцию часов и ювелирные изделия, в том числе кольца и запонки.
Нападение на дом Ребенка в Лангстини произошло в ночь на воскресенье. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по 117-й статье Уголовного кодекса - убийство, связанное с ограблением.
Полиция не исключает вероятности того, что мотив убийства может быть связан с профессиональной деятельностью Ребенка, однако это версия является менее вероятной.
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