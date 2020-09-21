Департамент здоровья: даже полученный от робота звонок обязывает к самоизоляции

Поскольку COVID-19 распространяется, а нагрузка коронадетективов Департамента здоровья растет и им все чаще приходится обзванивать людей, было принято решение задействовать в работе голосовых роботов.

В программе Ringvaade Эстер Эпик отметила, что людей может удивить звонок от роботов, но его не стоит пропускать мимо ушей. Департамент здоровья развивает робота, и вскоре появится возможность прослушать сообщение заново.