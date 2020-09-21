Департамент здоровья: даже полученный от робота звонок обязывает к самоизоляции

Руководитель Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик подтвердила, что даже если близкие контакты заболевшего Covid-19 получили телефонный звонок от робота, то они обязаны оставаться на самоизоляции.
Поскольку COVID-19 распространяется, а нагрузка коронадетективов Департамента здоровья растет и им все чаще приходится обзванивать людей, было принято решение задействовать в работе голосовых роботов.
В программе Ringvaade Эстер Эпик отметила, что людей может удивить звонок от роботов, но его не стоит пропускать мимо ушей. Департамент здоровья развивает робота, и вскоре появится возможность прослушать сообщение заново.
Сейчас после сообщения робота можно позвонить на номер 1247 и в Департамент здоровья, где уже коронадетективы и эпидемиологи могут уточнить, где человек контактировал с заболевшим и другие детали.