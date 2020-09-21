Пн, 21.09.2020
Кто осмелится покуситься на полицию, здравоохранение и образование? По-моему, в реформе не должно быть табуированных тем. Марика Лиллеметс
Марика Лиллеметс
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Департамент здоровья: даже полученный от робота звонок обязывает к самоизоляции

Эстер Эпик.

ФОТО: Madis Veltman

Руководитель Пыхьяского региона Департамента здоровья Эстер Эпик подтвердила, что даже если близкие контакты заболевшего Covid-19 получили телефонный звонок от робота, то они обязаны оставаться на самоизоляции.

Поскольку COVID-19 распространяется, а нагрузка коронадетективов Департамента здоровья растет и им все чаще приходится обзванивать людей, было принято решение задействовать в работе голосовых роботов.

В программе Ringvaade Эстер Эпик отметила, что людей может удивить звонок от роботов, но его не стоит пропускать мимо ушей. Департамент здоровья развивает робота, и вскоре появится возможность прослушать сообщение заново.

Сейчас после сообщения робота можно позвонить на номер 1247 и в Департамент здоровья, где уже коронадетективы и эпидемиологи могут уточнить, где человек контактировал с заболевшим и другие детали.

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