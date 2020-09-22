Вт, 22.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
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  • В Финляндии были удивлены заявлением Рейнсалу о новых ограничениях на поездки

В Финляндии были удивлены заявлением Рейнсалу о новых ограничениях на поездки

Урмас Рейнсалу.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Несмотря на то, что министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в понедельник заявил, что с 28 сентября попасть в Финляндию без ограничений смогут только те жители Эст онии, кто там работает, власти Финляндии еще не утвердили новые правила пересечения границы, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

Рейнсалу в понедельник заявил, что с 28 сентября для жителей Эстонии начнут действовать новые правила поездок в Финляндию: туристы будут вынуждены находиться в 14-дневной самоизоляции, а без ограничений и карантинных требований ездить в Финляндию смогут только те жители Эстонии, которые там работают.

Издание Helsingin Sanomat сообщило, что заявление Рейнсалу звучит странно, так как власти Финляндии еще не сообщили о своем решении. Также отмечается, что Рейнсалу не учел всех послаблений, которые были сделаны со стороны финского правительства для путешественников. Например, разрешены чартерные и групповые рейсы из Эстонии в Финляндию максимальной продолжительностью 72 часа, даже если показатель кумулятивной заболеваемости в стране отправления превышает 25 случаев на 100 000 жителей.

По сообщению газеты, в финских ведомствах отметили, что никаких новых решений принято не было. В Министерстве внутренних дел идет подготовка к возможному изменению действующих ограничений, а правительство Финляндии, скорее всего, будет их обсуждать только в четверг. Главная тема — как строго будут следить за установленным ранее показателем кумулятивной заболеваемости в 25 человек на 100 000 населения.

Издание Iltalehti также пишет, что заявление Рейнсалу стало для финнов сюрпризом, так как для Финляндии Эстонии по-прежнему остается в числе так называемых зеленых стран, прибывающим из которой не нужно соблюдать самоизоляцию.

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