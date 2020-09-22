В Финляндии были удивлены заявлением Рейнсалу о новых ограничениях на поездки

Рейнсалу в понедельник заявил, что с 28 сентября для жителей Эстонии начнут действовать новые правила поездок в Финляндию: туристы будут вынуждены находиться в 14-дневной самоизоляции, а без ограничений и карантинных требований ездить в Финляндию смогут только те жители Эстонии, которые там работают.

Издание Helsingin Sanomat сообщило, что заявление Рейнсалу звучит странно, так как власти Финляндии еще не сообщили о своем решении. Также отмечается, что Рейнсалу не учел всех послаблений, которые были сделаны со стороны финского правительства для путешественников. Например, разрешены чартерные и групповые рейсы из Эстонии в Финляндию максимальной продолжительностью 72 часа, даже если показатель кумулятивной заболеваемости в стране отправления превышает 25 случаев на 100 000 жителей.

По сообщению газеты, в финских ведомствах отметили, что никаких новых решений принято не было. В Министерстве внутренних дел идет подготовка к возможному изменению действующих ограничений, а правительство Финляндии, скорее всего, будет их обсуждать только в четверг. Главная тема — как строго будут следить за установленным ранее показателем кумулятивной заболеваемости в 25 человек на 100 000 населения.