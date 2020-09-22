Арендодатели повернулись лицом к клиентам с детьми и домашними животными

Как говорит Хелен Шанк, у некоторых клиентов в течение многих лет не прекращались проблемы с поиском съемного жилья. «До сих пор решение вопроса находилось в руках собственников, которые зачастую были очень разборчивы. Например, многие не хотели сдавать квартиру людям с маленькими детьми или домашними животными, одни не любили студентов, другие не любили иностранцев. В основном это связано с личным опытом наймодателя, а иногда и с необоснованными опасениями и предрассудками», - сказала Шанк.

«Теперь условия стали более гибкими, а арендодатели - гораздо более отзывчивыми», - добавила она.

По словам консультанта 1Partner по аренде помещений, в этом году было легче и студентам, которые каждую осень были вынуждены буквально бороться за более дешевые квартиры. «До начала учебного года оставалось еще несколько недель, но в целом в этом году студенты довольно спокойно находили более дешевые подходящие квартиры», - прокомментировала Шанк.