В Германии заявили о невозможности расследования инцидента с Навальным

Также издание уточняет, что правительство ФРГ предоставило экспертам Организации по запрещению химического оружия вертолет, чтобы безопасно доставить взятые у россиянина пробы в Гаагу.

По данным газеты, еще до того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отравлении Навального, федеральное правительство обратилось в генеральную прокуратуру в Карлсруэ с вопросом о возможности расследования. Однако специалисты заявили, что преступление было совершено в России, а значит, Германия не может и не должна "становиться мировым полицейским" и применять так называемую универсальную юрисдикцию в соответствии с Международным уголовным кодексом.

В федеральном министерстве юстиции и государственной судебной системе Берлина заявили, что расследование станет возможным только в случае смерти или значительного ухудшения здоровья Навального. В этом случае расследованием займется прокуратура Берлина.

По данным газеты, перевод статьи которой приводит Inopressa, адвокат Николаос Гацеас из Кельна, обладающий большим опытом в международном уголовном праве, все же видит возможность заняться этим делом. "Яд оказывал свое вредоносное воздействие и в Германии. Поэтому и Германию можно рассматривать как место преступления", - считает он. Константин фон Нотц, политик из партии "Зеленые" и член комитета бундестага по контролю над деятельностью спецслужб, призывает: "немецкая юстиция может и должна внести свой вклад" в расследование. В конце недели политик из партии ХДС Норберт Реттген, специализирующийся на внешней политике, выступил с идеей проведения политического расследования ООН в качестве альтернативы".

"Даже в федеральном правительстве есть те, кто выступает за расследование уголовного дела. Чем серьезнее обвинение, тем важнее максимальная прозрачность в расследовании, аргументируют они. Но пока верх одерживает точка зрения, согласно которой Россия все равно не признает никакого результата. К тому же тогда придется раскрыть, какими методами анализа и обнаружения располагают западные лаборатории, чтобы выявить даже минимальное количество яда. Это в свою очередь упростит его усовершенствование до той степени, что обнаружить его более будет невозможно. Имеется и риск того, что формула попадет не в те руки. Пока эта военная и разведывательная логика берет верх над юридической", - констатирует издание.

Тем временем министерство иностранных дел ФРГ "уже сообщило российскому послу, что образцы крови Навального не будут предоставлены. В конце концов их более чем достаточно в больнице Омска и в других местах в России. Однако в ближайшее время Берлин намерен опубликовать результат исследований международных экспертов по химическому оружию из ОЗХО", - сообщает Süddeutsche Zeitung.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) инициировали три судебных процесса по факту отравления Навального, основанные на положениях ст. 144 и 145 УПК РФ (проведение проверки по заявлению лица на предмет выявления признаков преступлений). Об уголовном деле по факту покушения речь не идет, и сторонники оппозиционера опасаются, что по результатам этих проверок может быть вообще отказано в возбуждении уголовного дела.

В ФБК 21 сентября заявили, что максимальный срок доследственной проверки (30 дней) уже истек, а фонд так и не получил ни отказа в возбуждении уголовного дела, ни постановления о его возбуждении. По этой причине сотрудники ФБК больше не намерены являться в транспортную полицию Томска на опросы.

В транспортной полиции заявили, что в ходе доследственной проверки ей по факту инцидента с Навальным уже опрошено около 200 человек и проверка еще продолжается. Полицейские также повторно опрашивают сотрудников ФБК, которые сопровождали Навального во время поездки в Томск и Новосибирск.