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Крупный предприниматель Жэнь Чжицян, известный резкими высказываниями в адрес китайского лидера Си Цзиньпина, приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Бывшего магната, занимавшегося строительством, часто называли «красной пушкой» за его разгромную критику властей Китая.

Суд в Пекине признал Жэнь Чжицяна виновным в коррупции, взяточничестве и хищении государственных средств. По данным прокуроров, бизнесмен получал взятки на общую сумму 1,25 млн юаней (около 184 тыс. долларов) и похитил из казны почти 50 млн.

Китайские СМИ сообщают, что обвиняемый полностью признал вину и не собирается обжаловать приговор. Помимо длительного тюремного срока, ему также придется заплатить штраф в размере 620 тысяч долларов.

Жэнь Чжицян пропал в марте этого года, вскоре после появления его эссе, содержавшего резкую критику в адрес главы Китая Си Цзиньпина. Критическая статья касалась действий властей в разгар пандемии коронавируса, и появилась она сразу после телевизионного выступления китайского лидера.

Он ни разу не упомянул имени президента, но, как пишет издание China Digital Times, в тексте содержались следующие слова: «Я тоже добросовестно и с любопытством анализирую речь [президента] и увидел не императора, стоящего там в новых одеждах, а клоуна, который разделся догола, но настаивает, что он по-прежнему император».

Жэнь Чжицян в прошлом возглавлял крупнейшую государственную строительную компанию Hua Yuan Property Company, но был далеко не только бизнес-магнатом. Будучи сыном крупного госслужащего, он обладал прочными связями с верхушкой правящей партии и занимал положение, при котором критика в адрес партийных лидеров звучала особенно убедительно.

Различные правозащитные организации неоднократно обвиняли Китай в том, что с помощью обвинений в коррупции они расправляются с диссидентами.

«Антипартийные мысли»

Вскоре после публикации статьи появилась информация, что против Жэня начато следствие в связи с серьезными дисциплинарными нарушениями. Позднее Пекин сообщил, что он исключен из Коммунистической партии.

Китайский суд, где был вынесен приговор Жэнь Чжицяну Reuters

Анализ: Стивен Макдонелл, корреспондент Би-би-си в Китае

Если вы не жили в Китае, вам будет трудно представить, на какой риск идет человек, решившийся публично критиковать Си Цзиньпина. Одно дело - нападки на правительство и совсем другое - неприкрытая отсылка к самому лидеру, которого сравнили с «голым клоуном, который все еще хочет быть императором». Это просто шок для всех окружающих.

Правление Си Цзиньпина временами напоминало эру обожествления Мао. Инициативы лидера и его планы по борьбе с бедностью называли не иначе как блестящими. Его не критикуют ни по одному вопросу.

А действия Жэня Чжицяня считаются с точки зрения партийной элиты тем более вопиющими, что он - один из них. Бывший глава огромной государственной строительной компании прочно вошел в их круги.

Такое нельзя было простить. Любые намеки на неполадки в самых верхах китайского правительства должны быть немедленно устранены.

И это легко сделать в суде, потому что вся система правосудия страны находится в руках Коммунистической партии.

Жэнь Чжицян, конечно, понимал, что нет никакого смысла отпираться, учитывая почти безукоризненную статистику обвинительных приговоров в китайских судах. Возможно, он решил, что лучше во всем признаться в надежде получить взамен более удобную камеру и еще какие-нибудь поблажки.

Это не первый конфликт Жэнь Чжицяна с властями. В 2016 Китай закрыл его микроблог на платформе Weibo (китайский аналог «Твиттера»), в котором он критиковал Си Цзиньпина. В частности, он писал, что государственные СМИ финансируются на деньги налогоплательщиков и поэтому должны служить народу, а не Компартии.