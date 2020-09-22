Мадизе о депортации иностранных рабочих: у них должна быть возможность обратиться в суд

По оценке канцлера права Юлле Мадизе, у легально прибывших в Эстонию лиц должна быть возможность обращаться за помощью в суды республики.
Так она во вторник прокомментировала летний инцидент, когда из Эстонии были высланы несколько украинских рабочих, которых обвинили в нарушении карантинных требований, передает Rus.ERR.
«Депортация украинцев, которые якобы нарушили условия изоляции, без возможности обратиться в суд и получить независимое судебное решение, противоречит статьям 9 и 15 Конституции», - заявила Мадизе, отвечая в Рийгикогу на вопросы депутатов.
По словам Юлле Мадизе, если человек законно находится на территории Эстонской Республики и считает, что его права были нарушены, то он имеет право обратиться в суды Эстонской Республики и получить независимое решение: «Возможность обжалования (решений) должна быть, Конституция не предусматривает никаких исключений».