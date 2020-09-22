Мадизе о депортации иностранных рабочих: у них должна быть возможность обратиться в суд

Так она во вторник прокомментировала летний инцидент, когда из Эстонии были высланы несколько украинских рабочих, которых обвинили в нарушении карантинных требований, передает Rus.ERR.

«Депортация украинцев, которые якобы нарушили условия изоляции, без возможности обратиться в суд и получить независимое судебное решение, противоречит статьям 9 и 15 Конституции», - заявила Мадизе, отвечая в Рийгикогу на вопросы депутатов.