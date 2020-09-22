Кийк: карантинные ограничения для стран с более низким, чем в Эстонии, уровнем заражения бессмысленны

«Если мы возьмем страну с показателем 20, то человек должен оставаться в самоизоляции, когда в Эстонии этот показатель примерно равен 30. Здесь нужно опираться на науку, и я знаю, что ученый совет также поддерживает аналогичный подход, который связан с эстонским показателем - то есть показатель выше, чем Эстония, то применяется требование изоляции, а если ниже - то нет», - сказал министр социальных дел в эфире радиопрограммы «Vikerhommik».