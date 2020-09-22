Кийк: карантинные ограничения для стран с более низким, чем в Эстонии, уровнем заражения бессмысленны

Министр социальных дел Эстонии Танель Кийк считает, что ограничения на полеты, которые будут обсуждаться в правительстве во вторник, явно устарели, и нет никакого смысла ограничивать воздушное сообщение со странами, в которых уровень заражения коронавирусом ниже, чем в Эстонии, передает ERR.
«Если мы возьмем страну с показателем 20, то человек должен оставаться в самоизоляции, когда в Эстонии этот показатель примерно равен 30. Здесь нужно опираться на науку, и я знаю, что ученый совет также поддерживает аналогичный подход, который связан с эстонским показателем - то есть показатель выше, чем Эстония, то применяется требование изоляции, а если ниже - то нет», - сказал министр социальных дел в эфире радиопрограммы «Vikerhommik».
Кийк сказал, что было бы разумнее не устанавливать конкретное число, которое довольно скоро устареет - скорее, это число должно быть равно коэффициенту среднего уровня заражения в Эстонии.
Кроме того, министр посчитал весьма вероятным, что в ближайшем будущем период изоляции в Эстонии сократится с 14 дней до десяти, так как за это время проявляется свыше 90 процентов случаев заражения.