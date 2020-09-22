Вт, 22.09.2020
Этот человек и его армия бомбят больницы, детские сады, школы и дома престарелых. Фридрих Мерц
Фридрих Мерц

В Ида-Таллиннской центральной больнице коронавирус нашли у 10 сотрудников
Плановое и амбулаторное лечение приостановлено

Ida-Tallinna keskhaigla.

ФОТО: Peeter Langovits.

В связи с обнаруженным у одного сотрудника ортопедического центра Ида-Таллиннской центральной больницы коронавирусом, больница проверила на коронавирус всех 31 пациента и персонал центра.

На данный момент позитивный результат на COVID-19 дали тесты четырех пациентов и 10 сотрудников ортопедического центра, которые сейчас соблюдают самоизоляцию дома и следят за состоянием своего здоровья.

В центре приостановлено плановое и амбулаторное лечение. С пациентами, которые на этой неделе должны были прийти в центр на лечение, свяжутся. Пациентов скорой помощи с требующими неотложной помощи травмами переведут в другие больницы.

На входе в больницу нужно будет проходить проверку риска инфекции. На входе также нужно дезинфицировать руки, больница выдаст одноразовую защитную маску, которую следует носить все время пребывания в помещениях больницы. В помещениях больницы следует соблюдать двухметровую дистанцию между людьми.

Посещать госпитализированных пациентов запрещено.

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