Правительство ходатайствует об обсуждении вотума недоверия министру финансов на заседании Рийгикогу

На сегодняшнем внеочередном заседании, проведенном при помощи средств связи, правительство решило просить правление Рийгикогу по возможности быстро рассмотреть вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме.
Партия реформ инициировала вотум недоверия министру финансов Мартину Хельме сегодня, 23 сентября.
Парламентская фракция Социал-демократической партии в среду поддержит заявление о выражении недоверия министру финансов Мартину Хельме.
Социал-демократы считают, что Мартин Хельме не может продолжать работу на посту министра, поскольку он неоднократно публично врал, вел себя неуважительно, нанес серьезный вред интересам Эстонии и поставил под угрозу безопасность страны, передала пресс-служба партии.
«Министр Мартин Хельме регулярно лжет, отдает предпочтение своим и не соблюдает принципы прозрачного управления государством. Стиль управления, базирующийся на оказании услуг и получении ответных услуг, не только неприемлем для Эстонии, но и незаконен. Теперь премьер-министр Юри Ратас должен решить, является ли Эстония по-прежнему правовым государством или же любой член правительства может заниматься самоуправством и Мартин Хельме достоин работы в правительстве», – сказал председатель Социал-демократической партии Индрек Саар.
В СМИ появилась дополнительная информация в связи с договором, заключенным с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan LLP. Из нее следует, что Мартин Хельме, когда устраивал тендер и рассылал документы по трем бюро, уже знал, что два бюро отзовут свои кандидатуры и тендер выиграет Freeh.
«Мы получили еще одно подтверждение того, что 3 миллиона евро налогоплательщиков были просто подыграны одному конкретному адвокатскому бюро. Тендер провели формально, чтобы оформить уже заключенную ранее сделку. Если проанализировать, например, действия министра финансов по тендерам в Силах обороны, то прослеживается четкий почерк: деньги нужно направлять друзьям и друзьям друзей. И сейчас нужно предотвратить нарушение правил проведения намного более крупного тендера», – отметила заместитель председателя Социал-демократической партии и председатель специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк.
По ее словам, министр Хельме постоянно активно вмешивается в сферу ответственности других министров, и нужно выяснить его истинные мотивы.
Социал-демократы подчеркивают, что заключение договора с Freeh, Sporkin & Sullivan LLP является лишь одной из причин, почему Мартин Хельме не заслуживает поста министра. Список ошибок и нарушений Мартина Хельме намного длиннее.
Заявление о выражении недоверия министру финансов Мартину Хельме будет передано в среду перед началом заседания Рийгикогу.