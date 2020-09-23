«Просто ушел на пенсию»: Тихановская высказалась о тайной инаугурации Лукашенко

«Сегодня втайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию.

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом. И наша задача сейчас – вместе построить новую Белоруссию.

Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают белорусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые – честные и прозрачные – выборы. Они готовы оказать реальную помощь – существуют серьезные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Белоруссии после победы демократии.

И вместе мы победим», - приводит слова Тихановской Telegram-канал «Пул Первой».