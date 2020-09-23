Фото ⟩ Грузовик протаранил ограничитель высоты моста Папинийду

«В ДТП никто не пострадал, далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания», - сказала пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что для устранения поврежденного ограничителя высоты вызвали спасателей. «Спасателям не удалось убрать ограничитель и на помощь ожидаются представители Департамента шоссейных дорог», - сказала она.

В последний раз ограничитель высоты моста Папинийду был поврежден 26 апреля, когда грузовик хотел проехать под мостом в сторону Таммисте, но столкнулся с ограничителем.