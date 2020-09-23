Ср, 23.09.2020
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Алексей Навальный

Фото ⟩ Грузовик протаранил ограничитель высоты моста Папинийду

Грузовик врезался в ограничитель высоты моста Папинийду.

ФОТО: Erakogu

Сегодня, 23 сентября, в 14 часов грузовик DAF врезался в ограничитель высоты пярнуского моста Папинийду. В результате столкновения пострадавший ограничитель опасно завис над дорогой, передает Pärnu Postimees.

«В ДТП никто не пострадал, далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания», - сказала пресс-секретарь Ляэнеской префектуры Керстин Мересма.

Пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра Марис Мооритс сказала, что для устранения поврежденного ограничителя высоты вызвали спасателей. «Спасателям не удалось убрать ограничитель и на помощь ожидаются представители Департамента шоссейных дорог», - сказала она.

В последний раз ограничитель высоты моста Папинийду был поврежден 26 апреля, когда грузовик хотел проехать под мостом в сторону Таммисте, но столкнулся с ограничителем.

Какой ущерб был нанесен на этот раз, пока неизвестно. Обычно на восстановление ограничителя уходит около 9000-10 000 евро. До установления ограничителя было два случая, когда автомобили наносили повреждения мосту, на ликвидацию ущерба уходило от 200 000 до 230 000 евро.

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