Галерея ⟩ В Ида-Вирумаа саперы нашли почти 1200 взрывных устройств

Учения, проводившиеся с 21 по 24 сентября в Ида-Вирумаа в районе водопада Валасте в волости Тойла и на территории между Сиргала и Аувере, были плановыми совместными учениями саперов. В них приняли участие 10 саперов Спасательного департамента и Инженерного батальона 1-й пехотной бригады с тяжелой техникой.

За четыре дня учений саперы обнаружили 1191 взрывное устройство, самым примечательным из которых можно назвать 250-килограммовую немецкую авиабомбу. С начала года на востоке страны уже обнаружено и ликвидировано более 2300 взрывных устройств, более чем втрое больше обычного.