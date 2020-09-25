Фото ⟩ Школьники на железной дороге: учитель решил провести урок в опасном для жизни месте

По словам директора Тартуской школы Варику Пеэтера Кикаса, такое поведение недопустимо, и беседа с учителем будет продолжена в понедельник. «Безусловно, это совершенно неприемлемый поступок. Я, как директор школы, никогда бы не подумал, что должен говорить учителю, что с детьми на железную дорогу ходить нельзя», - пояснил директор.

Руководитель по коммуникациям Eesti Raudtee Моника Лиллес сказал, что совместно с Operation Lifesave Estonia они связались с участниками происшествия. «Это очень неправильное поведение. Конечно, место для пересечения железной дороги не предназначено для времяпрепровождения или проведения урока для учеников, - сказала Лиллес. - Мы, безусловно, осуждаем такое поведение».

Руководитель занимающегося безопасностью на железной дороге объединения Operation Lifesaver Estonia Тармо Вахеметс сказал, что перед одним открылась одна из самых тревожных картин. «Такой болезненной картины я еще не наблюдал. Я знаю, что в мире проводятся кампании, что если ты хочешь потерять жизнь, то вы поступите так или вы не так глупы. Но у нас так происходит в реальной жизни, - прокомментировал Вахеметс. - За последние десять лет я не сталкивался с таким учителем, которые умышленно поведет детей на железную дорогу. Все знают, что это запрещено и опасно, а также является плохим примером», - сказал он и добавил, что такая ситуация оставляет, вероятно, у детей неправильное впечатление о верном поведении.