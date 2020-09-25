Пт, 25.09.2020
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Герман Голуб
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airBaltic гоняет в Европу пустые самолеты. Журналист запечатлел рейс в Хорватию

Самолет airBaltic в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Самолеты airBaltic отправляются в рейсы практически пустыми - это наводит на мысль, о том, что правительству Латвии вновь придется делать миллионные вливания за счет госбюджета, пишет Mixnews.lv.

На это обратил внимание латвийский журналист Лато Лапса, опубликовавший в своем Твиттере фото из пустого салона самолета, который отправляется в Хорватию.

Таким образом Лапса прокомментировал сказанное несколько дней назад главой Минсообщения Талисом Линкайтсом о том, что государству не придется вновь поддерживать национального перевозчика. "Надеюсь, при ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в мире, правительству не придется еще раз принимать решение о необходимости поддержать национального авиаперевозчика airBaltic", – сказал 21 сентября Линкайтс.

“Это воздушный рейс AirBaltic в хорватский город Сплит с семью пассажирами. Я действительно не понимаю, почему министр транспорта отчаянно пытается не видеть очевидного: первые 250 миллионов, выданные национальной авиакомпании, не будут последними и даже не предпоследними”, – указал Лапса.

3 сентября председатель правления airBaltic Мартин Гаусс указал, что авиакомпания выйдет из кризиса с пандемией COVID-19 очень сильной, и, когда снова можно будет летать в полном объеме, развитие будет очень быстрым. Убытки airBaltic из-за COVID-19 в первом полугодии составили 184,77 млн евро. "Из-за пандемии airBaltic была вынуждена на 62 дня приостановить полеты, а также в целом спрос на них значительно упал", – отметил Гаусс.

В конце марта правительство Латвии приняло решение поддержать airBaltic на 150 млн евро. Позже кабинет министров решил увеличить госдолю в предприятии до 91%, влив в airBaltic 250 млн евро. Также, airBaltic массово уволила сотрудников.

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