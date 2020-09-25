airBaltic гоняет в Европу пустые самолеты. Журналист запечатлел рейс в Хорватию

На это обратил внимание латвийский журналист Лато Лапса, опубликовавший в своем Твиттере фото из пустого салона самолета, который отправляется в Хорватию.

Таким образом Лапса прокомментировал сказанное несколько дней назад главой Минсообщения Талисом Линкайтсом о том, что государству не придется вновь поддерживать национального перевозчика. "Надеюсь, при ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в мире, правительству не придется еще раз принимать решение о необходимости поддержать национального авиаперевозчика airBaltic", – сказал 21 сентября Линкайтс.

Šis ir šārīta AirBaltic reiss uz Splitu ar, šķiet, septiņiem pasažieriem. Tiešām nesaprotu, kāpēc satiksmes ministrs izmisīgi cenšas izmeloties par acīmredzamo - ka pirmie nacionālajai aviokompānijai izsniegtie 250 miljoni nebūs ne pēdējie, ne pat priekšpēdējie. pic.twitter.com/zBL6TRniLX — Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) September 25, 2020

“Это воздушный рейс AirBaltic в хорватский город Сплит с семью пассажирами. Я действительно не понимаю, почему министр транспорта отчаянно пытается не видеть очевидного: первые 250 миллионов, выданные национальной авиакомпании, не будут последними и даже не предпоследними”, – указал Лапса.

3 сентября председатель правления airBaltic Мартин Гаусс указал, что авиакомпания выйдет из кризиса с пандемией COVID-19 очень сильной, и, когда снова можно будет летать в полном объеме, развитие будет очень быстрым. Убытки airBaltic из-за COVID-19 в первом полугодии составили 184,77 млн евро. "Из-за пандемии airBaltic была вынуждена на 62 дня приостановить полеты, а также в целом спрос на них значительно упал", – отметил Гаусс.