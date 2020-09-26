В Эстонии выявлено 47 новых зараженных коронавирусом

За последние сутки в Эстонии в ходе тестирования на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 47 проб.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразились 20 человек.
В Ида-Вирумаа было получено 13 новых положительных результатов тестов, в Вырумаа - 4, в Рапламаа и Вильяндимаа - по 2, в Тартумаа, Пярнумаа, Ляэне-Вирумаа и Хийумаа - по одному. Место жительство двух заразившихся неизвестно.
Заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 38,38 случая на 100 000 жителей.
Новость дополняется...
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.