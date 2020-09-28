Коронавирус диагностирован у 67 жителей Эстонии

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 34 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 13, в Вырумаа — тоже 13, в Вильяндимаа — два, на Сааремаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю. Еще в двух случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, речь идет о иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 42,89.

Из 34 новых случаев в Харьюмаа (24 в Таллинне) в 15 связаны с близкими контактами: в шести случаях имело место заражение в кругу семьи, в шести случаях — на работе и в трех случаях люди заболели при других обстоятельствах. В одном случае вирус был привезен из Германии, обстоятельства других случаев устанавливаются.

Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся около 2000 человек, из которых 283 больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами, крупнейшими из которых являются вспышка в Ида-Таллиннской центральной больнице (34 инфицированных, 22 из них - сотрудники больницы) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 24 учащихся и 8 учителей. Семь случаев, связаны с очагом Спасательного департамента, шесть случаев - с заражением на рабочем месте и шесть случаев - в семье. Кроме того, восемь жителей Харьюского уезда заразились вирусом во время посещения Дней ностальгии в Хаапсалу. С сегодняшнего дня добавилась вторая вспышка на рабочем месте, которая в настоящий момент охватила восемь человек.

Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа пять связаны с инфекциями в семейном кругу. В двух случаях болезнь была получена от знакомых. В одном случае заражение произошло в доме призрения и еще в одном случае — на работе. Обстоятельства четырех случаев уточняются.

Всего в Идаском регионе восемь активных очагов: семь человек связаны со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 13 человек имеют отношение к первому очагу на рабочем месте в Силламяэ и еще восемь человек — ко второму. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Со вторым очагом в Ида-Вирумаа, где заражение происходило через родственников и знакомых, связано шесть человек (один живет в Таллинне). Вспышка в Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе охватила шесть человек (из них двое — члены семьи).

Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 968 человека, из которых заболели 187.

Что касается нового случая в Вильяндимаа, то речь идет о заражении в семейном кругу, во втором случае обстоятельства заражения устанавливаются. Обстоятельства заражения в Йыгевамаа также уточняются. В шести случаях, зафиксированных в Вырумаа, заражение произошло на рабочем месте, в четырех случаях люди заболели при тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других заражений уточняются.