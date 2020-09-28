Коронавирус диагностирован у 67 жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2 873 теста на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 67 проб.
Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа, где заразилось 34 человека. В Ида-Вирумаа прибавилось 13, в Вырумаа — тоже 13, в Вильяндимаа — два, на Сааремаа, в Ляэнемаа и Йыгевамаа — по одному новому случаю. Еще в двух случаях место жительства больного в Регистре народонаселения не указано. Как правило, речь идет о иностранцах.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 42,89.
Из 34 новых случаев в Харьюмаа (24 в Таллинне) в 15 связаны с близкими контактами: в шести случаях имело место заражение в кругу семьи, в шести случаях — на работе и в трех случаях люди заболели при других обстоятельствах. В одном случае вирус был привезен из Германии, обстоятельства других случаев устанавливаются.
Под наблюдением инспекторов Пыхьяского регионального отделения находятся около 2000 человек, из которых 283 больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с шестью очагами, крупнейшими из которых являются вспышка в Ида-Таллиннской центральной больнице (34 инфицированных, 22 из них - сотрудники больницы) и вспышка в Ляэнемереской гимназии, где заболели 24 учащихся и 8 учителей. Семь случаев, связаны с очагом Спасательного департамента, шесть случаев - с заражением на рабочем месте и шесть случаев - в семье. Кроме того, восемь жителей Харьюского уезда заразились вирусом во время посещения Дней ностальгии в Хаапсалу. С сегодняшнего дня добавилась вторая вспышка на рабочем месте, которая в настоящий момент охватила восемь человек.
Из новых случаев заболевания в Ида-Вирумаа пять связаны с инфекциями в семейном кругу. В двух случаях болезнь была получена от знакомых. В одном случае заражение произошло в доме призрения и еще в одном случае — на работе. Обстоятельства четырех случаев уточняются.
Всего в Идаском регионе восемь активных очагов: семь человек связаны со вспышкой на рабочем месте в Кохтла-Ярве, 13 человек имеют отношение к первому очагу на рабочем месте в Силламяэ и еще восемь человек — ко второму. По состоянию на сегодняшнее утро с очагом в кругу знакомых связано 30 больных. Очаг в основной школе Таммику охватил 11 человек, а очаг, связанный с празднованием дня рождения в Кохтла-Ярве, - пять человек. Со вторым очагом в Ида-Вирумаа, где заражение происходило через родственников и знакомых, связано шесть человек (один живет в Таллинне). Вспышка в Кохтла-Ярвеской Кесклиннаской основной школе охватила шесть человек (из них двое — члены семьи).
Под наблюдением Идаского регионального отделения находится 968 человека, из которых заболели 187.
Что касается нового случая в Вильяндимаа, то речь идет о заражении в семейном кругу, во втором случае обстоятельства заражения устанавливаются. Обстоятельства заражения в Йыгевамаа также уточняются. В шести случаях, зафиксированных в Вырумаа, заражение произошло на рабочем месте, в четырех случаях люди заболели при тесном контакте с носителями вируса. Обстоятельства других заражений уточняются.
По состоянию на сегодняшнее утро в рабочей зоне Лыунаского региона известны три очага - очаг дня рождения в Выру на 21 человек, очаг похорон на 11 человек и очаг на рабочем месте (19 человек). Еще 434 человека, 57 из которых больны, находятся под наблюдением Лыунаского регионального управления.
В случае Сааремаа вирус был привезен из Финляндии, обстоятельства заражения в Ляэнемаа еще устанавливаются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 167 человек, из которых заболели 17.
Департамент здоровья подчеркивает: поскольку близким контактом считается ситуация, когда люди находятся друг от друга на расстоянии ближе двух метров дольше, чем 15 минут, идти на встречу больным — верный способ заразить своих друзей. Часто люди часами сидят в закрытом помещении и громко разговаривают. Последнее помогает частицам вируса еще лучше распространяться.
Участникам мероприятий непременно стоит установить на свои телефоны приложение HOIA, которое помогает более точно устанавливать возможные близкие контакты.
Госпитализировано 33 человека
По состоянию на утро 28 сентября в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализировано 33 человек, на искусственной вентиляции легких никого нет. За сутки никого не выписали, открыли две новые истории болезни.
На сегодня в больницах завершено 454 случая заболевания COVID-19 у 441 человека.
По состоянию на 28 сентября выздоровело 2 513 человек. Из них истории болезни 1 920 человек (76,4%) завершены, у 593 человек (24,6%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.
Всего в Эстонии сделано более 208 000 первичных тестов, из них 3267 , т.е. 1,57 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.
С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.koroonakaart.ee/ru.
Как остановить распространение коронавируса?
- Самый эффективный способ избежать заражения — соблюдать дистанцию.
- В многолюдных местах и особенно в закрытых помещениях, где невозможно соблюдать дистанцию с другими людьми, рекомендуется носить маску.
- По возможности следует избегать замкнутых людных пространств.
- Необходимо соблюдать гигиену рук – другими словами, руки нужно часто мыть.
- Для мытья рук следует использовать теплую воду и мыло, а в общественных местах — дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе.
- Если вы чихаете или кашляете, прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. Использованную салфетку следует немедленно выбросить, а затем вымыть или продезинфицировать руки. При отсутствии салфетки используйте свой рукав (часть предплечья), но не голую руку.
- Если вы заболели, то должны оставаться дома даже при наличии легких симптомов.
- При проявлении любых симптомов заболевания следует подозревать коронавирус и обратиться к своему семейному врачу.
- Загрузите на свой телефон мобильное приложение HOIA через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы окажетесь в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее www.hoia.me.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.