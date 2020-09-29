Лазейка в законе? ⟩ Оставшийся из-за пьяной аварии без лицензии таксист снова развозит пассажиров

На вопрос, почему стала возможной ситуация, когда одно местное самоуправление считает таксиста слишком опасным, чтобы допускать его в движение, а другое дает ему права на таксоизвоз Тамбур ответила что речь не идет о лазейке в законе. "С точки зрения закона таксист может пройти повторную оценку в другом местном самоуправлении", - объяснила она.

В то же время она подтвердила, что таксоперевозки организуют органы местного самоуправления, так как услуга касается внутримуниципального движения и предпринимательства. Позиция министерства заключается в том, что в данном случае одно самоуправление не организовывало работу другого, и в настоящее время нет планов по изменению нормативных актов по данной теме.

По словам Катрин Тамбур, министерство понимает озабоченность властей города из-за таксиста, который недавно устроил дорожно-транспортное происшествие в состоянии алкогольного опьянения, и признает, что за такое нарушение должно последовать наказание. «В дорожном движении должна быть абсолютная нетерпимость к происшествию в состоянии алкогольного опьянения и побегу с места происшествия», - сказала Тамбур, подразумевая, что в случае Микка прокуратура не должна была закрывать дело.

Камень в сад

На вопрос, рассматривала ли прокуратура возможность того, что человек продолжит работать водителем такси после прекращения дела, прокурор Марья-Лийна Талимаа ответила, что прокуратура не может оценивать, как человек будет себя вести и какие шаги он предпримет после завершения уголовного производства. «Это, прежде всего, личный выбор человека», - добавила Талимаа.

Сам Тынис Микк посчитал, что городская управа Вильянди поступила правильно, отказав ему в разрешении. Он добавил, что водит такси не только в Вильянди, но и в Тарту и Пярну. По его словам, теперь он стал другим человеком и даже не смотрит на алкоголь. "Я не хочу этого. В его голове что-то щелкнуло. Мне до сих пор стыдно смотреть людям в глаза. Я плачу за свои раны, и теперь у меня семья», - сказал Микк. По его словам, он подумывал о том, чтобы сменить и профессию и город.

Мадис Тимпсон, мэр Вильянди

На мой взгляд, здесь можно легко обойти закон. Я не думаю, что законодатель действительно хотел этого. В горуправе мы довольно долго обсуждали вопрос о предоставлении этому человеку разрешения на таксоизвоз. Хотя мы очень поддерживаем ведение бизнеса, в этом случае нужно иметь в виду, что все люди, которые выполняют такую ​​работу, должны быть трезвыми за рулем. Все люди, пользующиеся услугами такси в Вильянди, должны быть уверены, что их доставит трезвый водитель. На мой взгляд, здесь нельзя делать скидки.

Поскольку прокуратура возложила на человека ряд обязанностей в течение года, городская управа Вильянди сочла правильным подождать и посмотреть, как и каким образом он будет их выполнять, а затем еще раз решить, имеет ли человек достаточно хорошую репутацию, чтобы работать водителем такси. Тогда, возможно, мы были бы готовы дать человеку второй шанс.

Моя личная позиция такова, что ситуация - ненормальная. Я не хочу ни на кого показывать здесь пальцем, но ситуацию, безусловно, можно было бы лучше урегулировать. Я отправил в министерство, которое разработало закон, письмо с описанием ситуации, и, надеюсь, государство примет меры в срочном порядке, потому что у города в этом вопросе руки коротки.

