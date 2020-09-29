Депутатские группы Рийгикогу призывают к перемирию в Нагорном Карабахе

Мы поддерживаем разрешение конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права. Выражаем полную поддержку суверенитету всех государств в регионе, их территориальной целостности и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.

Учитывая серьезность сложившейся ситуации, призываем обе стороны прекратить враждебные действия, восстановить перемирие и вернуться за стол переговоров, тем самым возглавив все предлагаемые сопредседателями Минской группы ОБСЕ начинания, опирающиеся на принципы Хельсинкского заключительного акта ОБСЕ и его прикладные элементы, и, таким образом, дать новый толчок мирному разрешению конфликта в Нагорном Карабахе. Это – наиболее важный фактор для стабилизации и развития всего региона.