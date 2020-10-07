Унитазы с двумя кнопками больше вредят природе, чем помогают

Две кнопки когда-то считались революционной идеей, так как предоставляли возможность выбрать, каким потоком воды смывать. Меньшая кнопка была предусмотрена для смыва жидкости, а большая - для всего остального. Пользователи, выбирая необходимый для ситуации поток воды, не должны были при этом тратить лишнюю воду.

Система двух кнопок работает на базе особой системы клапанов, которые погружены в бачок. При нажатии конкретной кнопки открывается конкретный клапан и выпускает конкретное количество воды. Сначала система действует безукоризненно, однако с течением времени на клапаны могут налипать различные отложения, в результате чего механизм может не закрывать клапаны до конца, и по этой причине воды в унитаз попадает больше, чем планировалось изначально, даже если еле течет тонкой струйкой.

«Так как из-за незакрытых клапанов в унитаз на протяжении всего дня течет вода, бессмысленно тратится огромное количество воды,

- объяснил ВВС руководитель британского предприятия по обслуживанию канализации Thames Water Эндрю Такер. - Унитазы и их механизмы устаревают, и поток утекающей в канализацию воды становится больше».