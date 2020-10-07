Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 3 часть

В третьей части документального сериала рассматривается то обстоятельство, что паром «Эстония» утонул меньше, чем за полчаса. Никогда ранее насколько крупное судно не тонуло так быстро, если его не топили намеренно. Через три года после катастрофы следственная комиссия представила окончательный отчет, но показания выживших и следствия значительно расходятся. В 2000 году немецкий журналист Ютта Рабе организовала погружение к останкам парома, чтобы найти ответы на вопросы.

В документальном фильме можно будет увидеть кадры съемки со дна Балтийского моря, на которых хорошо видна пробоина в корпусе затонувшего в ночь на 28 сентября 1994 года парома «Эстония».

Новый документальный сериал шокировал общественность своими открытиями. О борьбе за жизнь расскажут пережившие крушение парома люди, оценку собранному материалу дадут специалисты.

«Сериал снят на основе журналистской работы, в ходе которой мы проинтервьюировали множество источников, которые напрямую связаны с гибелью парома. Многие из них никогда раньше не делились своими историями со СМИ», - сказал режиссер фильма Хенрик Эвертссон.

По его словам, речь идет о деликатных вопросах, связанных с останками судна, вокруг которого введен могильный покой, но, по оценке съемочной группы, нарушение покоя было совершенно неизбежным и оправданно с журналистской точки зрения.

«Больше всего нас интересовало, как и почему утонула „Эстония“, именно поэтому нам было крайне важно изучить ее с близкого расстояния. Этим фильмом мы хотим пролить свет на то, что в действительности произошло с паромом, и дать людям, соприкоснувшимся с этой трагедией, как можно больше ответов, что, в свою очередь, поможет морской безопасности во всем мире», - продолжил режиссер.

Паром «Эстония» потерпел крушение в ночь на 28 сентября 1994 года. В момент катастрофы на борту находились 989 человек. 137 человек удалось спасти, 852 человека погибли.

По оценке следственной комиссии, причиной катастрофы стало разрушение визора, что привело к попаданию огромного количества воды внутрь судна.