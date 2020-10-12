Однако действия полиции в минувшее воскресенье, когда против демонстрантов в Минске были применены водометы и светошумовые гранаты, и сотни людей были задержаны, переполнили чашу терпения.

"Насилие со стороны режима Лукашенко продолжается, мирных демонстрантов арестовывают, и мы должны решить, что делать с этим дальше", - заявил по прибытии на встречу в Люксембурге министр иностранных дел председательствующей на данный момент в ЕС Германии Хейко Маас.

"Я предложил выработать новый пакет санкций. И Лукашенко должен оказаться среди тех, кого они затронут", - добавил Маас.