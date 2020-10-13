Домовладельцу на заметку ⟩ Зачем нужна ендова, или Как подготовить крышу к зиме

Осенью с крыши нужно убрать листья, весь видимый мусор и грязь. Особенно тщательно следует очистить от листьев (и шиферной крошки, если у вас крыша из битумного гонта) водосточные желоба. Если они забьются, вода не сможет уходить, и конструкции крыши, например, торцы стропил будут намокать, что может привести к повреждениям от сырости. Листья также часто скапливаются в ендовах и там, где через крышу проходят какие-либо компоненты.

Ендова — конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов. Является одним из ключевых узлов в устройстве всей кровельной системы. Ендова больше и дольше других частей кровли испытывает климатическое воздействие: стекание воды, скопление снега, на солнечной стороне — усиленное воздействие солнечного света. Эти факторы предъявляют повышенные требования как к кровельному материалу, так и к качеству изготовления самой ендовы. Её проектированию и устройству всегда уделяется особое внимание. Любая ошибка в изготовлении может привести к существенному ущербу — от интенсивных протечек, до полного обрушения конструкции в результате, например, скопления снега. Источник: Википедия

Зимой там будет быстрее скапливаться снег, который может не один раз таять и замерзать, что в итоге может привести к повреждениям кровельного материала.

Как проверить состояние черепичной крыши?

При осмотре черепичной крыши нужно убедиться, что вся черепица и уплотнения по-прежнему на месте, и на крыше нет видимых повреждений. Начинать надо с гребня крыши, проверив, на месте ли вся коньковая черепица и не отстал ли на гребне уплотнитель. После этого нужно осмотреть всю поверхность крыши и убедиться, что вся рядовая черепица целая и на месте. Если в крыше имеются проходы, нужно проверить, на месте ли их уплотнители.

Затем надо осмотреть ендовы и проверить, на месте ли уплотнитель между желобком ендовы и черепицей, а также целые ли края черепицы на ендове. Если одна черепичная плитка не закреплена, это может означать, что таких незакрепленных плиток больше, так что имеет смысл прощупать всю черепицу вдоль ендовы.

После этого надо проинспектировать свес крыши и убедиться, что дождевая вода течет прямо в желоб или по софиту вниз. В последнем случае на обшивке софита будут заметны следы воды. Проверьте и бордюрную черепицу, которая должна быть целой и плотно сидеть на месте.

В последнюю очередь нужно проверить все оборудование для обеспечения безопасности. Кровельные ступеньки и переходные мостики должны быть без повреждений, а их крепления абсолютно неподвижными.

Осмотр крыши из битумного гонта