Столкновение Ford и BMW: водители не смогли заполнить бланк извещения о ДТП и вызвали полицию

Вчера, 12 октября, в 22:40 на Нарвском шоссе в Тарту столкнулись легковые автомобили Ford и BMW. Никто не пострадал, водители достигли соглашения относительно вины. Поскольку стороны не смогли оформить бланк извещения о ДТП, на помощь вызвали полицию, пишет Tartu Postimees.
Водитель Ford ехал со стороны Аннелинна через Пуйэстеэ в направлении Йыгева. Водитель BMW двигался по Нарвскому шоссе в сторону Раади, когда Ford, не уступив дорогу, въехал ему в бок. Правая сторона BMW получил сильную вмятину, у Ford разбита передняя часть.
Водители договорились по части вины, но у них не было с собой бланков извещения о ДТП. Поэтому они вызвали на место полицию.
По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, несмотря на то, что ни один водитель не ожидает ДТП и не хочет к нему готовиться, желательно распечатать со страницы страховой службы бланк извещения о ДТП и положить его в машине.
Как вариант, детали ДТП можно зафиксировать и на обычной бумаге. «Так вы сэкономите свое время, поскольку зачастую полиция занята более срочными вызовами и тем, кто не может самостоятельно оформить документы, к сожалению, придется долго ждать», - предупредила Рагне Кейск.
Как заполнить бланк извещения о ДТП?
При ДТП с материальным ущербом необходимо при возможности сделать фотографии с места аварии, а в бланке указать следующее:
* Дата, время и место аварии
* Имена и контактные данные владельцев автомобилей
* Имена, контактные данные и номера прав водителей
* Марки, модели и регистрационные номера попавших в ДТП автомобилей
* Описание аварии в свободной форме и признание виновного
* Подписи