Столкновение Ford и BMW: водители не смогли заполнить бланк извещения о ДТП и вызвали полицию

Водитель Ford ехал со стороны Аннелинна через Пуйэстеэ в направлении Йыгева. Водитель BMW двигался по Нарвскому шоссе в сторону Раади, когда Ford, не уступив дорогу, въехал ему в бок. Правая сторона BMW получил сильную вмятину, у Ford разбита передняя часть.

Водители договорились по части вины, но у них не было с собой бланков извещения о ДТП. Поэтому они вызвали на место полицию.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, несмотря на то, что ни один водитель не ожидает ДТП и не хочет к нему готовиться, желательно распечатать со страницы страховой службы бланк извещения о ДТП и положить его в машине.

Как вариант, детали ДТП можно зафиксировать и на обычной бумаге. «Так вы сэкономите свое время, поскольку зачастую полиция занята более срочными вызовами и тем, кто не может самостоятельно оформить документы, к сожалению, придется долго ждать», - предупредила Рагне Кейск.

Как заполнить бланк извещения о ДТП? При ДТП с материальным ущербом необходимо при возможности сделать фотографии с места аварии, а в бланке указать следующее: * Дата, время и место аварии * Имена и контактные данные владельцев автомобилей * Имена, контактные данные и номера прав водителей * Марки, модели и регистрационные номера попавших в ДТП автомобилей * Описание аварии в свободной форме и признание виновного * Подписи