Вт, 13.10.2020
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Виктор Васильев
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  • Столкновение Ford и BMW: водители не смогли заполнить бланк извещения о ДТП и вызвали полицию

Столкновение Ford и BMW: водители не смогли заполнить бланк извещения о ДТП и вызвали полицию

Вчера, 12 октября, в 22:40 на Нарвском шоссе в Тарту столкнулись легковые автомобили Ford и BMW. Никто не пострадал, водители достигли соглашения относительно вины. Поскольку стороны не смогли оформить бланк извещения о ДТП, на помощь вызвали полицию, пишет Tartu Postimees.

Водитель Ford ехал со стороны Аннелинна через Пуйэстеэ в направлении Йыгева. Водитель BMW двигался по Нарвскому шоссе в сторону Раади, когда Ford, не уступив дорогу, въехал ему в бок. Правая сторона BMW получил сильную вмятину, у Ford разбита передняя часть.

Водители договорились по части вины, но у них не было с собой бланков извещения о ДТП. Поэтому они вызвали на место полицию.

По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, несмотря на то, что ни один водитель не ожидает ДТП и не хочет к нему готовиться, желательно распечатать со страницы страховой службы бланк извещения о ДТП и положить его в машине.

Как вариант, детали ДТП можно зафиксировать и на обычной бумаге. «Так вы сэкономите свое время, поскольку зачастую полиция занята более срочными вызовами и тем, кто не может самостоятельно оформить документы, к сожалению, придется долго ждать», - предупредила Рагне Кейск.

Как заполнить бланк извещения о ДТП?

При ДТП с материальным ущербом необходимо при возможности сделать фотографии с места аварии, а в бланке указать следующее:

* Дата, время и место аварии

* Имена и контактные данные владельцев автомобилей

* Имена, контактные данные и номера прав водителей

* Марки, модели и регистрационные номера попавших в ДТП автомобилей

* Описание аварии в свободной форме и признание виновного

* Подписи

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