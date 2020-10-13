Расходы государства на персонал вырастут на 28 млн евро

Правительство договорилось о заморозке зарплат в публичном секторе в 2021 году, однако переданный в парламентское производство проект госбюджета на следующий год предусматривает рост затрат на персонал государственных учреждений.
Большая часть дополнительных средств пойдет на укрупнение госаппарата, но у некоторых госслужащих оклады все-таки могут вырасти.
В пояснительной записке к проекту госбюджета на 2021 год говорится о том, в каких учреждениях расходы на персонал вырастут, а где, наоборот, будут урезаны, но в целом затраты на рабочую силу в публичном секторе увеличатся на 28 млн евро по сравнению с текущим годом. Больше всего средств будет направлено Министерству обороны.
Например, Департамент здоровья получит в следующем году на 2,2 млн евро больше и, согласно пояснительной записке к госбюджету, является единственным госучреждением, которое сможет потратить часть этой суммы на повышение зарплаты сотрудников.
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