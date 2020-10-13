Расходы государства на персонал вырастут на 28 млн евро

В пояснительной записке к проекту госбюджета на 2021 год говорится о том, в каких учреждениях расходы на персонал вырастут, а где, наоборот, будут урезаны, но в целом затраты на рабочую силу в публичном секторе увеличатся на 28 млн евро по сравнению с текущим годом. Больше всего средств будет направлено Министерству обороны.