Вт, 13.10.2020
Правительство демонстрирует шоу под названием "народ выберет будущее", спрашивая людей, какие решения должно принять правительство. Светлана Скребнева
Светлана Скребнева

Расходы государства на персонал вырастут на 28 млн евро

Деньги.

ФОТО: Arvo Meeks

Правительство договорилось о заморозке зарплат в публичном секторе в 2021 году, однако переданный в парламентское производство проект госбюджета на следующий год предусматривает рост затрат на персонал государственных учреждений.

Большая часть дополнительных средств пойдет на укрупнение госаппарата, но у некоторых госслужащих оклады все-таки могут вырасти.

В пояснительной записке к проекту госбюджета на 2021 год говорится о том, в каких учреждениях расходы на персонал вырастут, а где, наоборот, будут урезаны, но в целом затраты на рабочую силу в публичном секторе увеличатся на 28 млн евро по сравнению с текущим годом. Больше всего средств будет направлено Министерству обороны.

Например, Департамент здоровья получит в следующем году на 2,2 млн евро больше и, согласно пояснительной записке к госбюджету, является единственным госучреждением, которое сможет потратить часть этой суммы на повышение зарплаты сотрудников.

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