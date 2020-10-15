На машине из Австрии домой: лишь в одной стране топливо было дороже, чем в Эстонии

В четверг, 8 октября, в Австрии на заправке OIL! в Инсбруке бензин Super стоил 1,098 евро за литр. В Австрии и Германии под маркировкой Super продается 95-й бензин.

Если в Эстонии ценники на всех крупных автозаправках почти не отличаются, то в Германии стоимость топлива сильно разнится от региона к региону. Обычно самое дорогое горючее продается на топливных заправках рядом с автобанами.

В Баварии в Виндишешенбахе на располагавшейся рядом с автобаном автозаправке Aral 9 октября литр бензина Super стоил 1,419 евро. На скоростной магистрали рядом с городом Эльсниц литр бензина на заправке той же сети стоил уже 1,579 евро. В то же время, если в Баварии съехать со скоростной магистрали, то в городе Хоф на автозаправке BFT литр бензина можно купить уже за 1,309 евро.

9 октября в пригороде польского Вроцлава литр 95-го бензина на автозаправке Orlen стоит 4,53 злотых. Согласно курсу ЕЦБ, в этот день за один евро давали 4,47020 злотых. Получается, что литр бензина стоил около 1,013 евро.

В субботу, 10 октября, на располагавшейся на выезде из Вроцлава топливной заправке Orlen литр 95-го стоил еще меньше - 4,49 злотых (1,004 евро). На автозаправке неподалеку от Варшавы литр 95-го можно было купить за 4,38 злотых (0,979 евро).

Похоже, в Литве действительно существует конкуренция. Неподалеку от Паневежиса на трех располагавшихся поблизости конкурирующих автозаправках были разные цены на топливо: на Viada литр 95-го стоил 1,099, на Circle K - 1,086, а на EMSI - один евро за литр.

На располагающейся неподалеку от литовской границы заправке Circle K в субботу вечером литр 95-го стоил 1,154 евро. В латвийском городе Салацгрива, который находится чуть более, чем в 10 км от границы с Эстонией, на заправке Circle K литр 95-го стоил в воскресенье утром 1,124 евро.