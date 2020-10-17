Сб, 17.10.2020
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Виктор Васильев

В России 14 922 новых случаев коронавируса: 279 человек умерли за сутки

Москва.

ФОТО: Evgeny Sinitsyn/ZUMAPRESS.com

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 тыс. 922 новых случая, умерли за сутки 279 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 14 тыс. 922 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 019 (26,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение месяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 тысяч к началу октября, и за две недели возросло до 15 тыс. случаев.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 4648.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 384 тыс. 235 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период по России умерло 24 тыс. 002 человека.

Количество выписанных за весь период составило 1 млн 065 тыс. 199 человек, в том числе 8 тыс. 617 были выписаны за последние сутки, говорится в сообщении оперштаба.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 53,3 млн. тестов на COVID-19, из них 523 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 297 тыс. 219 человек.

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