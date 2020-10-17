Пожар в многоквартирном доме: охранник спас пожилую женщину

В Пярну отреагировавший на сигнал пожарной сигнализации охранник G4S спас из задымленной квартиры пожилую женщину, которая передвигалась на инвалидной коляске и не смогла своими силами справиться с возгоранием, начавшимся из-за пригоревшей еды.
Центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги, поступивший из находящегося в Пярну многоквартирного дома, в пятницу, 16 октября, в 12:10 и выслал на место патруль. Охранник прибыл на место происшествия за четыре минуты, посмотрел на пульте пожарной сигнализации, в какой квартире сработал датчик, и поспешил туда. Рядом с дверью квартиры уже стоял один из соседей: он пытался вызвать по телефону помощь.
При помощи кодового замка охранник вошел в квартиру, которая, по его словам, была заполнена таким густым дымом, что видно было лишь ноги пожилой хозяйки квартиры, сидевшей в инвалидном кресле. Охранник вывез женщину, возраст которой – более 80 лет, на свежий воздух, и попросил пришедшего на помощь соседа снять с плиты сковороду с обуглившейся едой и выключить плиту.
Сознание женщины было затуманено из-за дыма и угарного газа, она чувствовала себя плохо. Охранник вызвал скорую помощь, и медики доставили пострадавшую в больницу на осмотр.
На место прибыл и родственник женщины. Он проветрил помещения и взял под свою опеку попугая, находившегося в квартире.
В случае пожара пожилые люди или люди с ограниченными возможностями могут быть не в состоянии потушить возгорание и вызвать помощь, и в подобных ситуациях решающее значение имеют датчики дыма и угарного газа, подключенные к охранной фирме. Получив сигнал тревоги, охранная фирма, работающая круглосуточно, может сразу отправить на место охранников, которые прошли необходимую подготовку, чтобы потушить возгорание на его начальной стадии, а также привлечь полицию, спасателей и скорую. У охранного предприятия G4S – 75 патрулей по всей Эстонии.