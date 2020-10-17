Пожар в многоквартирном доме: охранник спас пожилую женщину

Центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги, поступивший из находящегося в Пярну многоквартирного дома, в пятницу, 16 октября, в 12:10 и выслал на место патруль. Охранник прибыл на место происшествия за четыре минуты, посмотрел на пульте пожарной сигнализации, в какой квартире сработал датчик, и поспешил туда. Рядом с дверью квартиры уже стоял один из соседей: он пытался вызвать по телефону помощь.

При помощи кодового замка охранник вошел в квартиру, которая, по его словам, была заполнена таким густым дымом, что видно было лишь ноги пожилой хозяйки квартиры, сидевшей в инвалидном кресле. Охранник вывез женщину, возраст которой – более 80 лет, на свежий воздух, и попросил пришедшего на помощь соседа снять с плиты сковороду с обуглившейся едой и выключить плиту.

Сознание женщины было затуманено из-за дыма и угарного газа, она чувствовала себя плохо. Охранник вызвал скорую помощь, и медики доставили пострадавшую в больницу на осмотр.

На место прибыл и родственник женщины. Он проветрил помещения и взял под свою опеку попугая, находившегося в квартире.