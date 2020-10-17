Карилайд призвал Марта Хельме подать в отставку

«Дорогой Март, - написал Карилайд в опубликованном в социальных сетях открытом письме. - Мы эффективно сотрудничали в комиссии по государственной обороне Рийгикогу в [годы] 2015-2016 — независимая обороноспособность и так далее. Теперь нам предстоит еще больше работы. Наш союз не может пошатнуться из-за взвинченных эмоций. На министерском посту политкорректность неизбежна. Возвращайся в Рийгикогу. Рийгикогу — работодатель правительства».

Хельме ответил на вопрос Deutsche Welle, вторгаются ли геи в жизнь и наводняют ли эстонский народ, что «пусть [геи] бегут в Швецию».

«Пусть бегут в Швецию. Там все есть, все на них смотрят вежливее», - сказал Март Хельме.

«Вы на них смотрите невежливо?» - спросил журналист Deutsche Welle.

«Я смотрю действительно недружелюбно», - ответил Хельме.

«В наше время это называется гомофобией», - заявил журналист Deutsche Welle.

«Это не гомофобия. Я бы сказал, что люди, которые говорят, что наш референдум не нужен, являются гетерофобами. Они лезут в постель гетеросексуалов. Они лезут, а не мы лезем в их постель. Если они могут вести свою гомопропаганду, то мы можем заниматься и другой пропагандой», - сказал Хельме.