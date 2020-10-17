Фото читателя ⟩ Небрежно припаркованные электросамокаты травмируют людей

Небрежно припаркованные электросамокаты особенно опасны для слабовидящих и слепых. По словам руководителя Северо-Эстонского общества слепых Хелен Кюннап, небрежно припаркованные самокаты - новая, очень серьезная проблема. «Конечно, меня не оповещают о каждом случае, но минимум раз в неделю мы получаем сообщение, что слабовидящий человек наткнулся на электросамокат и получил травмы», - сказала Кюннап. В то же время она подчеркнула, что проблема, безусловно, касается не только слабовидящих. Часто можно наблюдать, как матери с маленькими детьми должны маневрировать колясками, чтобы пройти мимо электросамокатов.

Старший инспектор Таллиннского департамента муниципальной полиции по району Хааберсти Талех Гусейнов в качестве одних из опасных мест называет зоопарк и окрестности ближайшей к нему остановки. «Там и без того тесно, люди ждут автобусов и валяющиеся кругом самокаты усложняют перемещения пешеходов. Я видел, как матерям с колясками приходилось объезжать самокаты, лежащие на дороге, и частично проезжать по зеленой зоне», - сказал Гусейнов.

Еще одна проблема, по его словам, - это парковка самокатов вплотную друг к другу. «Если один самокат падает, возникает эффект домино, и падают все самокаты в строю. Я был свидетелем того, как мать с двумя детьми шли вдоль ряда припаркованных самокатов. Стоило матери только раз обратить внимание на ребенка в коляске, как второй уже рукой проводил по самокатам, и они, конечно, сразу упали. К счастью, тяжелые самокаты не упали на ребенка - это была история со счастливым концом», - сказал Гусейнов.

Пресс-секретарь Tuul Виктория Тяэкер сказала, что проблем с небрежно припаркованными самокатами все меньше и люди все больше думают о других участниках движения. Но она признала, что неправильно припаркованные самокаты все еще можно встретить, например, на мусорных баках, у электрических столбов, в гаражах, машинах или подъездах.

По словам Тяэкер положительный момент в том, что люди сообщают о нарушениях, но вместо полиции можно было бы оповещать компанию, которая может связаться с последним пользователем и решить проблему. Но если самокат припаркован, например, на въезде или перед входной дверью, его, несмотря на сигнализацию, можно смело убирать с дороги. Сигнализация сработает при перемещении самоката, но выключится, когда самокат снова окажется на земле.

По мнению Тяэкер, все-таки нет необходимости в ужесточении правил парковки электросамокатов. «В некоторых городах используются парковочные зоны, но это неудобно для клиентов. В этом случае мобильное приложение показывает участки, где можно припарковать самокат, и парковка перед дверью дома или офиса становится затруднительной. Людей следует научить обращаться со самокатами как с велосипедами. Человек не припаркует велосипед посреди пешеходной дорожки или проезжей части, также нельзя парковать и самокат. Все начинается с просвещения в области дорожного движения, которое также создает культуру дорожного движения», - сказала Тяэкер.

По словам пресс-секретаря Bolt Яана Лашманова, в конце поездки электросамокат должен быть правильно припаркован. В идеале самокат можно было бы припарковать у парковки для велосипедов, но если ее нет рядом, то на обочине пешеходной дорожки или подальше от проезжай части у дома.

Лашманов говорит, что при необходимости они связываются с неправильно припарковавшимся клиентом и в крайних случаях есть возможность заблокировать клиента. Такие случаи уже были.

Департаментом полиции и погранохраны в этом году уже зарегистрировано 33 ДТП с участием самокатов.