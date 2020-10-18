Галерея ⟩ В жилом доме случился серьезный пожар

Прибывший на место пожара мэр волости Ярва Арто Саар уточнил, что спасателей вызвал сам домовладелец. Помимо человека, из дома была спасена собака на втором этаже. Дежурный пресс-секретарь Ляэнаского спасательного центра Пирет Сейре сообщила, что один из жителей сам выбрался из дома и находится под наблюдением врачей. «Комната в доме полна дыма, и спасатели выяснят причины», - сообщила он. «На данный момент информации об остальных жителях нет».

Спустя некоторое время пришла информация, что огонь усилился и охватил более одной комнаты, а было видно и с крыши.

Прибывший на место пожара волостной старейшина Ярва Арто Саар уточнил, что спасателей вызвал сам житель дома. Из огня также была спасена находившаяся на втором этаже собака.

Волостной старейшина уточнил, что они связались с дочерью жителя дома и в зависимости от ситуации в семье в ближайшее время станет ясно, нуждается ли ставший жертвой пожара в помощи и если нуждается, то в какой именно.

Пирет Сейре сообщила, что пожар был локализован примерно через час. «Сейчас известно, что пожар начался в одной из комнат на первом этаже и перекинулся на чердак. Причина возгорания и наличие дымового датчика дыма выяснится в ходе производства», - сказал он. «Когда приехали спасатели, сигнала тревоги от датчика дыма не была. Напомню, что для быстрого обнаружения пожара, спасения жизней и имущества людей необходимо, чтобы в каждом доме был исправный датчик дыма. Повезло, что было сравнительно рано».