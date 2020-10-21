Галерея ⟩ История о том, как слон встретился с обнаженной натурой в квартире неподалеку от реки Пирита

Эта просторная трехкомнатная квартира площадью 100,5 м2 находится в каменном доме постройки 2006 года хотя и в Ласнамяэ, но практически в Пирита-Козе: в маленьком жилом районе, где инфраструктура сильно отличается от привычной ласнамяэской.

В квартире просторная гостиная с открытой кухней, две спальни, большой застекленный балкон площадью 7,5 м2, ванная комната с ванной и душевой кабиной, а также к квартире относятся кладовка в цокольном этаже и парковочное место.

В цену входит кухонная мебель с техникой. Возможно договориться с продавцом и о другой мебели. Мебель, кстати, красивая. Один огромный шкаф в спальне, украшенный резьбой, чего стоит! Несколько диссонируют прямые линии кухонного гарнитура с изящными очертаниями корпусной мебели в гостиной. Но это - дело вкуса, конечно, хотя, как всегда, мы рассматриваем фотографии выставленных на продажу квартир не как покупатели или маклеры, представляя себе, что будет, если вынести всю мебель и сделать свежий ремонт, а будто картинки в глянцевом журнале об интерьере.

С этой точки зрения, слона со стены нужно срочно убрать, как и охраняющую его керамическую собаку, а фотообои с репродукцией известной картины художника-академиста XIX века Адольфа Вильяма Бугро "Рождение Венеры", если тема так дорога, переместить в более интимное помещение.

Нет, Венера сама по себе хороша, и подлинник не случайно находится в фондах парижского Musée d’Orsay. Просто на двери в ванную комнату она совсем не смотрится.

Не вошедшие в галерею фотографии примечательной квартиры можно посмотреть ЗДЕСЬ.