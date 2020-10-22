Зеленский рассказал об "уникальной" украинской вакцине от COVID-19

Как сообщает "ТСН", в интервью четырем украинским телеканалам глава государства пояснил, что пока не может говорить о сроках появления этой вакцины, и если у кого-то вакцина от COVID-19 появится раньше, то Украина будет ее закупать.

"Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования, и это правда. Не имеем права. Она, скажу так, уникальная. Это не пафос и не популизм. Она уникальная, потому что не такая, как другие. Что важно, проводились исследования, но не на людях", - подчеркнул он.