Фото ⟩ Говорят, что в этом скромном доме захотела бы жить королева

Одноэтажный дом с четырьмя отдельными спальнями обставлен ​​очень элегантно. Интерьер всего дома выдержан в романтическом ключе. В каждой комнате умело использованы мягкие цвета, разнообразные текстуры и богатые ткани. Декоративные элементы тоже не случайны, они тщательно отобраны и находятся на правильно выбранных местах. Это дом, куда при переезде нужно брать только зубную щетку и одежду.

Кухня-гостиная. ФОТО: KV.EE

При входе в дом вас встречает коридор с гардеробной. Налево находятся две спальни и туалет. С правой стороны - еще две спальни, баня с ванной и просторная кухня-гостиная с выходом на террасу.

Кухня-гостиная. ФОТО: KV.EE

Источником отопления и горячей воды в доме является тепловой насос воздух-вода. Полы с подогревом обогревают весь дом. Температуру во всех комнатах можно регулировать отдельно, при помощи установленных в каждой комнате термостатов. В зимние месяцы стоимость отопления всего 70-90 евро.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Общая площадь дома составляет 175,8 м2, а площадь огороженного забором участка с садом - 1504 м2. Рядом с домом находится навес для автомобиля площадью 20,1 м2 с кладовой площадью 10,5 м2. Кроме этого, перед домом можно одновременно припарковать еще четыре машины.

Спальня. ФОТО: KV.EE

С объявлением о продаже дома можно ознакомиться ЗДЕСЬ.