Полиция задержала Романа Глуховченко, подозревающегося в убийстве в Ласнамяэ

«Мы связывались с коллегами из Латвии и знаем, что задержание происходило на улице и никто не пострадал», – сказал руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

По словам окружного прокурора Келли Круузимяги, руководящей ведением уголовного производства, сейчас начнется работа по доставке Глуховченко в Эстонию. «Теперь вместо розыска мы сможем сконцентрироваться только на сборе доказательств», – сказала прокурор.

22 августа чуть после 8 часов утра полиции поступило сообщение о драке на Ляэнемере теэ. По первоначальным данным, конфликт начался в увеселительном заведении и участники конфликта не были знакомы. Конфликт эскалировался на улице, где с ножом напали на 26-летнего мужчину, вследствие чего пострадавший скончался в больнице. В ходе драки пострадали 31-летняя женщина и 39-летний мужчина, которых отправили на домашнее лечение после оказания первой помощи.

Полицией было установлено, что подозреваемыми являются Максим Васильев, Илья Гайдаленко и Роман Глуховченко. Васильев и Гайдаленко были задержаны и взяты под стражу в августе.

В прошлый раз пустяковая фраза толкнула Глуховченко на кровопролитие

Глуховченко семь лет назад в ходе возникшего конфликта убил одного из посетителей бара в Маарду. Он четыре раза ударил жертву ножом. Конфликт начался, казалось бы, с пустяка: потерпевший попросил Глуховченко поприветствовать сидевших в баре знакомых.

В тот раз вместе с Глуховченко в баре находился и Илья Гайдаленко, которого также подозревают в убийстве посетителя бара в августе этого года. И хотя семь лет назад полиция пыталась привлечь Гайдаленко к ответственности за соучастие в преступлении, обвинение ему все-таки не предъявили: он проходил по делу свидетелем. Подробнее об этой истории читайте здесь.