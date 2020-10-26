Личный опыт из больницы ⟩ «Сквозь стену слышен кашель. У маскофобов вопросы отпали бы»

Микc Стродс в настоящее время находится в Латвийском центре инфектологии (LIC). Он проходит лечение в одной палате с еще двумя другими пациентами с Covid-19: 70-летним мужчиной, у которого вторую неделю не спадает очень высокая температура, и молодым парнем, у которого двигательные нарушения и недавно обнаружен диабет.

"В принципе LIC превратили в Covid-больницу. Я связался с одноклассником, который тут работает, и он мне рассказал, что в Центре инфектологии в принципе только пациенты с Covid-19, остальных стараются распределить по региональным больницам", - рассказывает Микс.

На вопрос, какая сейчас атмосфера в больнице, он отвечает, что картина такова, что здесь все очень строго: пациент привязан к палате, он не должен выходить из нее, весь персонал больницы ходит в скафандрах.

"Сквозь стену можно слышать, как кашляют люди. Я думаю, у любого "героя-маскофоба", услышь он такое, сразу отпали бы вопросы, зачем носить маску, мыть руки и соблюдать дистанцию", - делится Микс.

По его словам, очевидно, что у врачей огромная нагрузка: несмотря на то, что медсестры регулярно приходят осмотреть пациентов, Микс старается помогать им следить за своими товарищами по палате: "Я довольно автономен, поэтому пытаюсь помочь им, так как вижу, насколько перегружены медсестры. От меня не убудет!"

Микс еще не встретился со своим лечащим врачом, так как в LIC его привезли только утром в пятницу, 23 октября. "Я успел связаться только с врачом отделения, который рассказал мне, что и как. Но реальную информацию о себе я узнаю только в понедельник - останусь я здесь или меня отправят домой.

Реальность такова, что койки в больнице заполняются очень быстро, легких пациентов либо вообще не принимают, либо оценивают, может ли он пройти лечение дома.

В целом, я уже чувствую себя очень-очень-очень хорошо, потому что, когда я слышу кашель по всему отделению... Я понимаю, что есть много не таких удачных случаев".

Заразился на работе: в клубе в Старой Риге

Микс Стродс - сценический звукорежиссер, как он сам себя называет - представитель индустрии развлечений. Он заразился 7 октября.

"Я работал в одном из увеселительных заведений в Старой Риге, и там заразился от своих коллег, музыкантов. Они до этого были в музыкальном лагере, и оказалось, что там были хористы, зараженные Covid-19. И так еще несколько музыкантов заразились вирусом.

Поскольку симптомы появляются спустя несколько дней после заражения, мы все довольно стремительно заболели, буквально друг за другом", - признает Микс.