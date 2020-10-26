Личный опыт из больницы ⟩ «Сквозь стену слышен кашель. У маскофобов вопросы отпали бы»

"Симптомы болезни исчезли менее чем через неделю после их появления, чувствовал себя очень хорошо, жалоб не было. Потом через несколько дней появился сухой кашель, немного стесненное ощущение в груди..." В ночь на пятницу, 23 октября, скорая помощь увезла 31-летнего Мика в больницу. Анализы были хорошими, но томография легких показала совсем иную картину: двусторонняя пневмония. В разговоре с порталом Apollo Микс время от времени кашлял, но постоянно называл себя "легким случаем", пишет Rus.TVNET.
Микc Стродс в настоящее время находится в Латвийском центре инфектологии (LIC). Он проходит лечение в одной палате с еще двумя другими пациентами с Covid-19: 70-летним мужчиной, у которого вторую неделю не спадает очень высокая температура, и молодым парнем, у которого двигательные нарушения и недавно обнаружен диабет.
"В принципе LIC превратили в Covid-больницу. Я связался с одноклассником, который тут работает, и он мне рассказал, что в Центре инфектологии в принципе только пациенты с Covid-19, остальных стараются распределить по региональным больницам", - рассказывает Микс.
На вопрос, какая сейчас атмосфера в больнице, он отвечает, что картина такова, что здесь все очень строго: пациент привязан к палате, он не должен выходить из нее, весь персонал больницы ходит в скафандрах.
По его словам, очевидно, что у врачей огромная нагрузка: несмотря на то, что медсестры регулярно приходят осмотреть пациентов, Микс старается помогать им следить за своими товарищами по палате: "Я довольно автономен, поэтому пытаюсь помочь им, так как вижу, насколько перегружены медсестры. От меня не убудет!"
Микс еще не встретился со своим лечащим врачом, так как в LIC его привезли только утром в пятницу, 23 октября. "Я успел связаться только с врачом отделения, который рассказал мне, что и как. Но реальную информацию о себе я узнаю только в понедельник - останусь я здесь или меня отправят домой.
В целом, я уже чувствую себя очень-очень-очень хорошо, потому что, когда я слышу кашель по всему отделению... Я понимаю, что есть много не таких удачных случаев".
Заразился на работе: в клубе в Старой Риге
Микс Стродс - сценический звукорежиссер, как он сам себя называет - представитель индустрии развлечений. Он заразился 7 октября.
"Я работал в одном из увеселительных заведений в Старой Риге, и там заразился от своих коллег, музыкантов. Они до этого были в музыкальном лагере, и оказалось, что там были хористы, зараженные Covid-19. И так еще несколько музыкантов заразились вирусом.
"Я знаю, что я также заразил двух барменов клуба, и они сейчас на изоляции дома. К счастью, у них все хорошо. А в другой вечер я заразил еще одного музыканта. С ним я еще не связывался, но от коллег понял, что у всех симптомы Covid-19 очень легкие", - рассказывает он.
"Эта цепь [заражений] образуется очень легко. Когда я начал думать об этом... Я особо никого не встречал и в свободное время предпочитаю не быть среди людей, потому что у меня из-за работы в индустрии развлечений даже появилась антипатия быть там, где многолюдно. (Смеется.)
Один коллега написал мне, что у него были соответствующие симптомы примерно в то же время, что и у меня. Он живет в одном доме с женой и детьми, сейчас прошло около двух недель, но они здоровы. Вы можете часами разговаривать с инфицированным человеком и не заразиться, а можете пройти мимо кого-то, поговорить полминуты и уже заразиться", - высказывается Микс.
Симптомы появились спустя несколько дней
Симптомы у Мика проявились только спустя три-четыре дня после контакта с инфицированным человеком. "Симптомы появились у меня с субботы на воскресенье, 11 октября.
"Первоначальные симптомы начали исчезать довольно быстро. Через несколько дней. Через неделю у меня практически ничего не осталось - я чувствовал себя нормально, была небольшая слабость и температура, но вроде все было хорошо", - рассказывает он.
Прошло несколько дней, и у него появился кашель и стесненное чувство в груди. "Обратился к семейному врачу и эпидемиологам, они мне ответили, что это нормально, кашель у многих появляется, не переживайте! В ночь с четверга на пятницу, 23 октября, лежу в постели и чувствую, что не только сдавливает в области груди, но и уже начинает сильно болеть. Я позвонил в скорую помощь, чтобы узнать, нормальное ли это осложнение и что с этим делать?"
К Мику прибыли медики в защитных костюмах с целью обследовать именно сердце, учитывая, что сдавливающее ощущение было именно в груди, ближе к сердцу.
"Скорая проверила, и все было более-менее хорошо, но они все равно решили отвезти меня в Гайльэзерс, чтобы подключить к более серьезному оборудованию и убедиться. Анализы были в порядке.
"Медведь в лесу коричневый и пушистый только на расстоянии"
Микс опубликовал в Facebook небольшой пост о течении своего заболевания. Он поясняет, что пост предназначался самым близким, чтобы они не беспокоились о Мике и знали, где он находится. Но вскоре пост получил широкий резонанс - в комментариях друзья и знакомые желали Мику здоровья, а куча посторонних назвали пост Мика ложью.
"В повседневной жизни я мало сталкиваюсь с негативом, поэтому смотрю на тех, кто комментирует, как исследователь насекомых.
Удивительно, что человек не задумывается о том, что по ту сторону этого поста есть живой человек. Мне кажется, что самая большая проблема сегодня - это отсутствие эмпатии в обществе", - о своем недавнем опыте в социальных сетях поделился он.
"Я читаю эти комментарии и задаюсь вопросом, каковы взгляды этих людей на жизнь, если они утверждают, что все это фуфло. Я не буду вдаваться в теории еврейско-масонских ящериц, но я понимаю, что у людей есть желание поступать так, потому что легче следовать каким-то теориям из серии "что врачи тебе не говорят", но вся эта храбрость быстро закончится", - предсказывает Микс.
"Недавно я прочитал в интернете фантастическую фразу, которая прекрасно иллюстрирует то, что происходит в обществе прямо сейчас -
"В тот момент, когда это доходит до тебя, это мнение меняется. Также и к самим врачам, как я уже сказал, когда в феврале начали появляться какие-то веяния, что в Китае какой-то Covid-19, казалось, что до нас он не дойдет. И для меня сначала так было - Китай казался где-то далеко, далеко и хоп! 13 марта у нас тут все закрыли. К тому времени, как этот медведь подходит к тебе, что-то другое уже стало коричневым...".
Как известно, индустрия развлечений, в том числе и Микс, значительно пострадала от ограничений по борьбе с Covid-19 весной. "Мои знакомые музыканты громко скандировали, что все это выдумки и что коронавируса не существует. Сейчас отношение другое, потому что почти у каждого есть знакомый, который инфицирован или госпитализирован. Поэтому разговоры о том, что все это выдумки, поутихли".
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