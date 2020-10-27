Таллиннские очаги заболевания Covid-19 возникли на производственных предприятиях

Возникший в Таллинне масштабный очаг заражения коронавирусной инфекцией на рабочем месте привел к возникновению другого, меньшего очага на рабочем месте. В Ида-Вирумаа коронавирус распространяется в учебных заведениях, пишет Rus.ERR.
В Таллинне сейчас самый большой очаг заболеваемости с 42 зараженными - на одном из производственных предприятий. Очаг возник две недели назад и теперь заболевают члены семей и знакомые работников.
По данным Департамента здоровья, вспышка заболеваемости в этом очаге начала постепенно угасать, но из него возник новый, также распространяющийся на производственном предприятии.