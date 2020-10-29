Мошенник выманил у 74-летней женщины почти 4000 евро

Мошенник, представившийся сотрудником банка, выманил у проживающей в Рапламаа пожилой женщины почти 4000 евро, сообщила Ляэнеская префектура.
15 октября 74-летней жительнице Мярьямаа позвонил говоривший по-русски человек, представившийся сотрудником банка. Звонивший заявил, что для предотвращения мошенничества ему необходимо узнать данные банковского счета. Также он попросил жертву воспользоваться PIN-калькулятором.
За короткий промежуток времени с расчетного счета жертвы было совершено четыре перевода на иностранный банковский счет. Ущерб составил около 4000 евро.
По факту мошенничества полиция начала уголовное производство.