Чт, 29.10.2020
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Айн Кендра
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  • Мошенник выманил у 74-летней женщины почти 4000 евро

Мошенник выманил у 74-летней женщины почти 4000 евро

Мошенники могут представиться и работниками банков и попросить сказать банковские данные и ввести коды Smart-ID.

ФОТО: Sille Annuk

Мошенник, представившийся сотрудником банка, выманил у проживающей в Рапламаа пожилой женщины почти 4000 евро, сообщила Ляэнеская префектура.

15 октября 74-летней жительнице Мярьямаа позвонил говоривший по-русски человек, представившийся сотрудником банка. Звонивший заявил, что для предотвращения мошенничества ему необходимо узнать данные банковского счета. Также он попросил жертву воспользоваться PIN-калькулятором.

За короткий промежуток времени с расчетного счета жертвы было совершено четыре перевода на иностранный банковский счет. Ущерб составил около 4000 евро.

По факту мошенничества полиция начала уголовное производство.

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