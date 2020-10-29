Чт, 29.10.2020
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Яна Тоом

В Латвии будут созданы специальные больницы для больных COVID-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В ближайшие недели в Латвии будут созданы специальные больницы для больных COVID-19, однако вначале следует понять, имеются ли для них подходящая инфраструктура, возможности диагностики и человеческие ресурсы, сообщила журналистам госсекретарь Министерства здравоохранения, председатель Государственной оперативной медицинской комиссии Дайна Мурмане-Умбрашко, пишет Rus.TVNET.

"После того, как мы получим подтверждение, что все перечисленное доступно, появятся конкретные больницы для COVID-19", - сказала она. В настоящее время все больницы, оказывающие неотложную помощь, создают отделения для пациентов с COVID-19, а следующим шагом будут отдельные больницы.

Сейчас между Службой неотложной медицинской помощи и конкретными больницами идут переговоры об их готовности к приему пациентов, сказала госсекретарь.

Ранее о возможности создания отделений для больных COVID-19 сообщили представители Талсинского филиала Северокурземской региональной больницы и Гулбенской больницы.

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