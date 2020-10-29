В Латвии будут созданы специальные больницы для больных COVID-19

"После того, как мы получим подтверждение, что все перечисленное доступно, появятся конкретные больницы для COVID-19", - сказала она. В настоящее время все больницы, оказывающие неотложную помощь, создают отделения для пациентов с COVID-19, а следующим шагом будут отдельные больницы.