Сб, 31.10.2020
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Айн Кендра

Фото и видео ⟩ В Турции и Греции произошло землетрясение, минимум 26 погибших

Землетрясение в Турции.

ФОТО: YASIN AKGUL/AFP

Из-за землетрясения в Эгейском море в Турции и Греции погибли минимум 24 человека, поисково-спасательные работы продолжаются. 

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило в субботу о 24 погибших в результате землетрясения в районе Измира, 804 человека получили травмы различной степени тяжести, передает "Интерфакс"

В Измире, третьем по величине городе Турции с населением почти в три миллиона человек, при подземных толчках многие жители в панике и ужасе выбегали на улицы. В городе разрушено по меньшей мере 20 зданий.

Землетрясение вызвало цунами, которое частично затопило Измир. 

На греческом острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека, сообщают местные СМИ. По их данным, двое подростков погибли в результате обрушения стены. Еще восемь человек пострадали, они доставлены в больницу, их травмы не опасны для жизни.

Власти Греции говорят, что магнитуда землетрясения достигала 6,7, это было самое сильное землетрясение на острове с 1904 года.

На греческий остров также обрушилось небольшое цунами.

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.

Подземные толчки ощущались также на Крите.

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