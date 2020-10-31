Фото и видео ⟩ В Турции и Греции произошло землетрясение, минимум 26 погибших

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило в субботу о 24 погибших в результате землетрясения в районе Измира, 804 человека получили травмы различной степени тяжести, передает "Интерфакс".

В Измире, третьем по величине городе Турции с населением почти в три миллиона человек, при подземных толчках многие жители в панике и ужасе выбегали на улицы. В городе разрушено по меньшей мере 20 зданий.

Землетрясение вызвало цунами, которое частично затопило Измир.

Our thoughts and prayers are with people of Izmir : At least 4 dead, 120 injured, after a powerful earthquake and tsunami in the Izmir province of Turkey. pic.twitter.com/shj4RxNWXb — Lord Nazir Ahmed (@nazir_lord) October 30, 2020

На греческом острове Самос из-за землетрясения в восточной части Эгейского моря погибли два человека, сообщают местные СМИ. По их данным, двое подростков погибли в результате обрушения стены. Еще восемь человек пострадали, они доставлены в больницу, их травмы не опасны для жизни.

Власти Греции говорят, что магнитуда землетрясения достигала 6,7, это было самое сильное землетрясение на острове с 1904 года.

На греческий остров также обрушилось небольшое цунами.

A tsunami has just hit Vathy town Samos, huge damage to property, as of yet only a few injured. Greek government expecting second tsunami #tsunami #samos #greece #earthquake pic.twitter.com/aVk0kabDKu — Fareid Atta فريد عطا (@atta_fareid) October 30, 2020

Отмечается, что на острове продолжаются поисково-спасательные работы.