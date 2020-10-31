Галерея: индустриальные нотки в просторной шведской квартире

Вместе с блогом Pufikhomes отправимся в Швецию, чтобы рассмотреть своеобразный интерьер большой квартиры, который, впрочем, не вызывает священного преклонения перед скандинавским стилем. Он такой, какой есть - светлый, строгий, возможно, даже лишенный эмоций, но элегантный и наполненный предметами изобразительного искусства.
В этой шведской квартире вовсе не гостиная является центральным местом в доме, как это обычно принято. Роль главной комнаты выполняет замечательное светлое пространство кухни и столовой. Здесь много времени проводит вся семья, собираясь вместе.
Само пространство просто роскошное: три больших арочных окна, открытая планировка, огромный обеденный стол для большой компании. Декор заслуживает отдельного внимания: здесь и стильные творческие постеры на стене с фартуком, и нотки индустриального стиля в разных проявлениях (металлические детали, рустикальный пол, кожаные кресла), и скандинавская элегантность. Отличный интерьер!