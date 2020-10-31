Галерея: индустриальные нотки в просторной шведской квартире

Вместе с блогом Pufikhomes отправимся в Швецию, чтобы рассмотреть своеобразный интерьер большой квартиры, который, впрочем, не вызывает священного преклонения перед скандинавским стилем. Он такой, какой есть - светлый, строгий, возможно, даже лишенный эмоций, но элегантный и наполненный предметами изобразительного искусства.