В Таллинне цены на автомобильное топливо остаются стабильными

В конце этой недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Риге, а самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки сократились на 0,4% - до 1,129 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась, составив 0,999 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки сократились на 0,6% - до 1,06 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,8% - до 0,903 евро за литр.

В Таллинне цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо не изменились, составив 1,229 и 0,969 евро за литр соответственно.