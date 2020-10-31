Сб, 31.10.2020
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Урмас Рейнсалу

В Таллинне цены на автомобильное топливо остаются стабильными

Автозаправка.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

За прошедшую рабочую неделю в Риге и Вильнюсе снизились цены на бензин, в Вильнюсе подорожало дизельное топливо, а в Таллинне цены на топливо остались стабильными, свидетельствуют обобщенные агентством BNS данные.

В конце этой недели самый дорогой бензин был в Таллинне, самый дешевый - в Вильнюсе. Самое дорогое дизельное топливо было в Риге, а самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки сократились на 0,4% - до 1,129 евро за литр, а цена дизельного топлива не изменилась, составив 0,999 евро за литр.

В Вильнюсе цены на бензин 95-й марки сократились на 0,6% - до 1,06 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,8% - до 0,903 евро за литр.

В Таллинне цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо не изменились, составив 1,229 и 0,969 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз в Риге и Вильнюсе не изменились, в пятницу составив 0,535 евро и 0,533 евро за литр соответственно. В Таллинне автогаз подорожал на 2,7% - до 0,617 евро за литр.

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