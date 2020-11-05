Эстонские стартапы в третьем квартале года показали мощный рост

Согласно базе данных Startup Estonia, в Эстонии работает более 1100 стартапов, и в этом году было создано 66 новых стартапов. По данным налогово-таможенного департамента, на конец третьего квартала в стартапах Эстонии работало 6 329 человек, что на три процента больше, чем в то же время годом ранее, когда в секторе стартапов Эстонии работали 6 124 человека.

«Влияние глобального коронакризиса ясно видно на эстонском секторе стартапов, но, несмотря на трудные времена, количество сотрудников в стартапах Эстонии оставалось стабильным. На данный момент стартапам довольно сложно расти такими же темпами, планы по набору и расширению, вероятно, отложены, и предпринимаются попытки справиться имеющимися ресурсами», - прокомментировала руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон.