Эстонские стартапы в третьем квартале года показали мощный рост

Эстонские стартапы в третьем квартале показали мощный рост - совокупный оборот сектора за год вырос на 41 процент до 562 млн евро, а налога на рабочую силу было уплачено 73 млн евро, что на 30 процентов больше, чем на конец третьего квартала прошлого года.
Согласно базе данных Startup Estonia, в Эстонии работает более 1100 стартапов, и в этом году было создано 66 новых стартапов. По данным налогово-таможенного департамента, на конец третьего квартала в стартапах Эстонии работало 6 329 человек, что на три процента больше, чем в то же время годом ранее, когда в секторе стартапов Эстонии работали 6 124 человека.
«Влияние глобального коронакризиса ясно видно на эстонском секторе стартапов, но, несмотря на трудные времена, количество сотрудников в стартапах Эстонии оставалось стабильным. На данный момент стартапам довольно сложно расти такими же темпами, планы по набору и расширению, вероятно, отложены, и предпринимаются попытки справиться имеющимися ресурсами», - прокомментировала руководитель Startup Estonia Эве Пеэтерсон.
В этом году эстонские стартапы заплатили государству 72,8 млн евро налога на рабочую силу, тогда как за первые девять месяцев 2019 года было выплачено 58,3 млн евро. Больше всего налогов на рабочую силу внесли Transferwise (10,6 млн евро), Bolt (7,8 млн евро), Pipedrive (7,2 млн евро), Veriff (2,9 млн евро) и Paxful (2,7 млн евро). Крупнейшими работодателями в горнодобывающем секторе в третьем квартале этого года были Transferwise с 939 сотрудниками, Bolt с 606 сотрудниками и Pipedrive с 389 сотрудниками.