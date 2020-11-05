Рейнсалу призывает США рассмотреть вопрос о санкциях против России в связи с делом Навального

"Рейнсалу призвал США взвесить санкционные меры в связи с отравлением Алексея Навального", - передала в четверг пресс-служба МИД Эстонии содержание его телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео.

Рейнсалу выразил признательность США за поддержку реализации "Инициативы трех морей", объединяющей 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей.

По его словам, "состоявшийся (в октябре) в Таллине саммит принес по-настоящему практические результаты - в Инвестиционный фонд Инициативы Трех морей вошли девять стран-участниц, на сегодняшний день объем привлеченных в него средств составляет 1 миллиард долларов".

Стороны обстоятельно обсудили также положение в Нагорном Карабахе и Белоруссии, возможности поддерживать внимание международной общественности к этим темам через сотрудничество в Совете Безопасности ООН.