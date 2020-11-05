Рейнсалу призывает США рассмотреть вопрос о санкциях против России в связи с делом Навального

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал США изучить вопрос о введении санкций против России из-за инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.
"Рейнсалу призвал США взвесить санкционные меры в связи с отравлением Алексея Навального", - передала в четверг пресс-служба МИД Эстонии содержание его телефонного разговора с государственным секретарем США Майком Помпео.
Рейнсалу выразил признательность США за поддержку реализации "Инициативы трех морей", объединяющей 12 государств Балтийского, Черного и Адриатического морей.
По его словам, "состоявшийся (в октябре) в Таллине саммит принес по-настоящему практические результаты - в Инвестиционный фонд Инициативы Трех морей вошли девять стран-участниц, на сегодняшний день объем привлеченных в него средств составляет 1 миллиард долларов".
Стороны обстоятельно обсудили также положение в Нагорном Карабахе и Белоруссии, возможности поддерживать внимание международной общественности к этим темам через сотрудничество в Совете Безопасности ООН.
Рейнсалу заверил американского коллегу в том, что "Сохранение крепких трансатлантических связей и углубление двустороннего сотрудничества с США есть и будет приоритетом внешней политики Эстонии".