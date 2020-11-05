Суд оправдал собственника и предприятия по делу о гибели человека на рабочем месте

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд оправдал предприятие OÜ Triigi Farmer и его собственника Оття Лэнеметса, руководителя объекта Константина Леппика и предприятие AS Paide MEK. Суд в четверг огласил только резолютивное решение суда, а целостное решение примет в случае, если другая сторона пожелает его оспорить.

В конце августа 2017 года во время погрузки зерна 60-летний работник Paide MEK попал под погрузчик, которым управлял 16-летний подросток. Мужчина от полученных травм скончался.

В соответствии с обвинением, выдвинутым Вируской окружной прокуратурой, собственник предприятия Triigi Farmer и его руководитель Ляэнеметс поручил несовершеннолетнему и не имевшему водительских прав работнику перевезти на погрузчике зерно на площадку на расстоянии 40 метров.