Суд оправдал собственника и предприятия по делу о гибели человека на рабочем месте

Вируский уездный суд в четверг оправдал два предприятия, собственника одного из них и руководителя объекта по делу о несчастном случае на производстве в конце августа 2017 года в Ависпеа волости Вяйке-Маарья, в результате которого погиб человек.
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, отметив, что суд оправдал предприятие OÜ Triigi Farmer и его собственника Оття Лэнеметса, руководителя объекта Константина Леппика и предприятие AS Paide MEK. Суд в четверг огласил только резолютивное решение суда, а целостное решение примет в случае, если другая сторона пожелает его оспорить.
В конце августа 2017 года во время погрузки зерна 60-летний работник Paide MEK попал под погрузчик, которым управлял 16-летний подросток. Мужчина от полученных травм скончался.
В соответствии с обвинением, выдвинутым Вируской окружной прокуратурой, собственник предприятия Triigi Farmer и его руководитель Ляэнеметс поручил несовершеннолетнему и не имевшему водительских прав работнику перевезти на погрузчике зерно на площадку на расстоянии 40 метров.
По оценке прокуратуры, фирмы, Ляэнеметс и Лепик игнорировали требования охраны труда и здоровья, что привело к смерти человека по неосторожности.