Финляндия пока не планирует вводить дополнительные ограничения для Эстонии

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Эстонии, правительство соседней Финляндии пока не планирует изменять порядок пересечения границы. Рабочие и деловые поездки по-прежнему будут возможны без требования соблюдать самоизоляцию, пишет Rus.ERR.
Однако финскому правительству придется прояснить, как организовать въезд в страну после 22 ноября, когда планировали ввести принцип "тестируйся и въезжай", т.е. разрешить въезд из государств с любым показателем распространения коронавируса при наличии отрицательного теста на COVID-19.
Выяснилось, что такое требование вступает в противоречие с основополагающими принципами Европейского союза.