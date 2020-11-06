Финляндия пока не планирует вводить дополнительные ограничения для Эстонии

Однако финскому правительству придется прояснить, как организовать въезд в страну после 22 ноября, когда планировали ввести принцип "тестируйся и въезжай", т.е. разрешить въезд из государств с любым показателем распространения коронавируса при наличии отрицательного теста на COVID-19.