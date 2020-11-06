Пт, 6.11.2020
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Финляндия пока не планирует вводить дополнительные ограничения для Эстонии

Аэропорт Хельсинки-Вантаа.

ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS

Несмотря на рост заболеваемости коронавирусом в Эстонии, правительство соседней Финляндии пока не планирует изменять порядок пересечения границы. Рабочие и деловые поездки по-прежнему будут возможны без требования соблюдать самоизоляцию, пишет Rus.ERR.

Однако финскому правительству придется прояснить, как организовать въезд в страну после 22 ноября, когда планировали ввести принцип "тестируйся и въезжай", т.е. разрешить въезд из государств с любым показателем распространения коронавируса при наличии отрицательного теста на COVID-19.

Выяснилось, что такое требование вступает в противоречие с основополагающими принципами Европейского союза.

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