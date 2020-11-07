Между первой и второй перерывчик небольшой

Именно сейчас важно сохранять здравый смысл: оставшиеся до введения ограничений три дня (выходные и понедельник) — это не шанс урвать последний глоток свободы и пуститься во все тяжкие, а возможность хорошенько продумать свою жизнь на ближайшие недели или даже месяцы.

Что можно было бы сделать за это время?

Во-первых, оборудовать домашний офис: отрегулировать стол и стул или же заменить их на новые, более комфортные. Самое время забрать из конторы все необходимые для работы вещи, перенаправить рабочие звонки на свой мобильный телефон, настроить на компьютере основные программы для удаленной работы. Переходите на дистанционную работу уже сейчас, если у вас есть такая возможность. Безусловно, при удаленке страдает коммуникация, но все же это не так страшно, как если весь коллектив сляжет с коронавирусом и уже никто не сможет выполнять свои трудовые обязанности.

Во-вторых, продумайте коммуникацию со своими пожилыми родственниками. Очевидно, что в ближайшее время будет безопаснее не ходить к ним в гости (или делать это реже), а общаться по телефону. Самое главное — ежедневно выходить на связь и поддерживать друг друга, не оставлять стариков наедине с их проблемами и переживаниями. Чтобы они не рисковали и лишний раз не появлялись в многолюдных местах, позаботьтесь о доставке продуктов и лекарств им на дом.

В-третьих, откажитесь от массовых мероприятий. Очевидно, что рождественские корпоративы, дни рождения (в том числе детские) и другие праздники с большим количеством гостей — это то, о чем в этом году придется забыть. Довольствуемся времяпрепровождением в узком семейном кругу! Кроме того, скорое введение ограничений — это не повод сейчас, сломя голову, нестись в бары, рестораны, кинотеатры и на дискотеки. Лучше выбраться на прогулку в парк или на тропу здоровья. Чем больше свежего воздуха, движения и позитивного мышления, тем лучше.

В-четвертых, организуйте свой досуг. Чтобы большое количество времени, проведенного дома, не угнетало, придумайте себе занятие по душе. Может быть, стоит начать учить какой-нибудь иностранный язык в бесплатных приложениях на телефоне, закачать в гаджет пару новых книг или же открыть онлайн-самоучитель по игре на гитаре. Помните, что кризис в любом случае когда-нибудь закончится, а мы имеем возможность выйти из него лучшей версией самих себя.

И, в-пятых, следите за своим душевным здоровьем, а также присматривайте за эмоциональным состоянием своих близких. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей, но все мы испытываем стресс из-за коронавируса, который поменял наш привычный уклад жизни. Ни с чем подобным ранее мы никогда не сталкивались, поэтому совершенно нормально, что периодически у нас сдают нервы и мы не справляемся с новыми обстоятельствами. Не стесняйтесь этого, обязательно просите помощи! Если у вас или ваших близких возникла проблема психологического толка, поговорите об этом с кем-то, кому доверяете, или обратитесь к специалистам. Первую психологическую помощь можно получить по телефону, набрав номер общенационального инфотелефона по вопросам кризиса 1247 или по интернету на сайте palunabi.ee.

Министр социальных дел Танель Кийк правильно отметил на экстренной пресс-конференции, что ни одним приказом или запретом невозможно остановить распространение коронавируса. Однако общими усилиями его можно снизить. Поэтому берегите себя и своих близких, мойте руки, соблюдайте гигиену дыхательных путей, избегайте контактов, лишний раз не прикасайтесь к глазам, носу, рту и своевременно обращайтесь за помощью.